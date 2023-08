Meisteroptik mit familiärem Flair

Im Jahre 1964 eröffneten Helmut und Gertrude Schmied in der Bahnhofstraße in Tulln ein kleines Optikgeschäft. Anfangs alleine, wurde 1965 der erste Lehrling ausgebildet. Schon 1980 war der Standort jedoch zu klein und die Firma übersiedelte in das jetzige Geschäft in der Bahnhofstraße 13.

Mit der Geschäftsübernahme durch Wolfgang Schmied standen mehrere Vergrößerungen auf dem Programm. So konnten sowohl in Kirchberg als auch in Traismauer neue Geschäfte eröffnet werden. Auch in Tulln konnte die Geschäftsfläche mehr als verdoppelt werden, 2019 wurde ein Vermessungszentrum errichtet. Hier werden auf 100 Quadratmetern die Augen und Ohren der Kunden mit den neuesten digitalen und analogen Geräten und Methoden genauestens vermessen.

Umfassende Versorgung im Bereich Sehen und Hören

Mit 20 Augenoptikerinnen und Augenoptikern, davon sechs Meister, fünf Hörakustiker und zwei Lehrlinge – deckt Schmied Optik die Geschäftsfelder Brillenoptik, Kontaktlinsen, Hörgeräte und LowVision (vergrößernde Sehhilfen) perfekt ab. Auch für den modischen Aspekt der Brillen wird durch Michaela Schmied gesorgt.

Auch hier spielt die Firmenphilosophie eine große Rolle. Mit dem Grundsatz: „Fair – clever – immer günstig – sympathisch – ehrlich“ stehen die Qualität und die perfekte Kundenberatung im Vordergrund. „Das Motto lautet: Von der Null-Euro-Brille für Kinder bis zur Hightech-Gleitsichtbrille“, so Geschäftsführer Wolfgang Schmied, Optikmeister und konzessionierter Kontaktlinsenanpasser. Durch den Beitritt zu United Optics, der größten Fachoptikergemeinschaft, kann das Ziel des günstigen Preisniveaus erreicht werden.

Für die beste Qualität gibt es eine eigene Werkstatt mit modernstem computergesteuertem Maschinenpark. Weiters wird auf eine enge medizinische Zusammenarbeit mit allen Augen- und HNO-Fachärzten vertraut.

Das erste Geschäft 1964 ... Foto: privat

und heute in Tulln, Bahnhofstraße. Foto: privat

Statement

Unternehmen brauchen heute bestens ausgebildete Mitarbeiter. In unseren Lehrbetrieben wird dafür der Grundstein gelegt.