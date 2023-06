Rosen aus eigener Zucht

Zoubeks Blumen haben Geschichte. Aktuell leitet Anna Zoubek den Betrieb – damit ist sie die vierte Generation im Blumengeschäft.

Angefangen hat alles 1870, als der tschechische Auswanderer Karl Zoubek die Gärtnerei Zoubek in der Karl-Metz-Gasse in Tulln gründete. Im Jahr 1938 übersiedelte der Familienbetrieb an den heutigen Standort in die Langenlebarner Straße 58. Dort baute Alfons Zoubek moderne Großraumgewächshäuser, in denen er Gemüse und Rosen kultivierte. Außerdem war er Mitinitiator der Blumenmesse Tulln!

1970 übernahmen seine Söhne Alfons und Franz Zoubek die Gärtnerei. Sie spezialisierten sich auf Nelken, später Gerbera und Rosen. Im gleichen Jahr eröffnete Karl Zoubek in der Jahnstraße in Tulln das Blumengeschäft „Bellefleur Blumensalon Zoubek“.

1993 übernahm Susanne Zoubek das Blumengeschäft, das im Jahr 1996 in die Langenlebarner Straße neben die Gärtnerei übersiedelte. Hier finden Sie das Blumengeschäft der Familie Zoubek auch heute – unter der Leitung von Anna Zoubek. Gemeinsam mit sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

In den Gewächshäusern hinter dem Geschäft wachsen sie: 20 verschiedene Arten Rosen, Lilien, Limonium und vieles mehr. „In den warmen Monaten gehen wir also einfach nach hinten und holen Ihre Blumen – frischer geht’s nicht“, informiert Anna Zoubek.

Die Rosen im Gewächshaus werden mithilfe von Nützlingen gesund gehalten. Gemeinsam mit der Wiener Firma Biohelp werden die mit Schädlingen befallenen Rosenkulturen mit verschiedenen Nützlingen wie etwa Raubmilben und Schlupfwespen und biologischen Pflanzenschutzmitteln bekämpft.

Im Tullner Blumengeschäft Zoubek findet man Blumen und Floristik für jeden Anlass. Egal, ob man ein großes Fest feiert oder jemandem eine kleine Freude machen will. Anna Zoubek ergänzt: „Wir beraten Sie, welche Blumen zu welchem Anlass besonders gut passen und helfen auch gerne bei der Planung und Ausstattung für Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen und vielem mehr.“

