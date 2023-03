Schöne Fässer seit 90 Jahren

Die Fassbinderei Schön hatte ihren Ursprung 1933 in Würmla, wo Johann Schön hölzerne Fässer und Gärbottiche herstellte. Nachfolger Herbert Schön exportierte bereits in englischsprachige Länder. Gernot Schön in dritter Generation verfolgte belebende wirtschaftliche Ziele und eine Expansion auf internationaler Ebene nahm ihren Lauf. Mehrere Märkte in Europa wurden erschlossen, was den Betrieb an die Grenzen der damaligen Produktionsstätte brachte.

2016 kam mit der vierten Generation frischer Wind und Dynamik in den Familienbetrieb. Jennifer Schön bereichert den Familienbetrieb mit ihrer Erfahrung in der Personalentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Qualitätssicherung: „Ich versuche, die internen Werte nach außen zu tragen.“ Manuel Schön wiederum erlernte nicht nur den Beruf des Fassbinders, sondern auch das Handwerk der Önologie: „Dadurch war es möglich, für den Betrieb neue Wege zu erschließen.“

Das Unternehmen wurde breiter aufgestellt, es wird mehr in Richtung Forschung investiert und der technische Fortschritt in die Produktion der Fässer eingebracht. Mit diesem Wissen wird der Kunde besser beraten und anschließend werden die Fässer nach Wunsch produziert.

2019 stieß das Unternehmen erneut an seine räumlichen Grenzen, somit wurde in Sitzenberg-Reidling eine neue Produktionshalle mit fortschriftlichen Maschinen und einem Holzlagerplatz errichtet.

Die Ausrichtung des Betriebs in Richtung Ressourcen-Schonung und Nachhaltigkeit ist fest verankert in den Firmenwerten. Das Team entwickelt sich stetig weiter und stützt sich auf die Erfahrungen vorangegangener Generationen.

Die Lehrlingsausbildung ist ein wichtiger Punkt im Unternehmen. „Wir gewährleisten eine Berufsausbildung mit Zukunft. Unsere Lehrlinge haben die Möglichkeit, sich in unserem Betrieb entsprechend zu entwickeln und zusätzliche Ausbildungswege zu gehen“, ist Gernot Schön ein wichtiges Anliegen. Er selbst unterrichtete jahrelang neben dem familiären Betrieb an der Berufsschule Pöchlarn.

