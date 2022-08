Spezialist für Gartentechnik

Gegründet im Jahr 1826 als Huf- und Nagelschmiede zählt die Firma Ortlieb zu den ältesten Unternehmen in Tulln.

Der Betrieb entwickelte sich zu einer Schlosserei mit Maschinenhandel. Ab 1964 übernahm Frierich Ortlieb senior zusammen mit seinem Onkel Ernst die Leitung. Er spezialisierte sich im Lauf der Zeit auf den Verkauf, die Wartung und Reparatur von Rasenmähern, Kleintraktoren, Motorsägen, Stromaggregaten, Schneefräsen sowie mit Unterstützung seiner Gattin Hermine auf Näh- und Bügelmaschinen. Ihr Sohn Friedrich übernahm im Jahr 2000 das Familienunternehmen in siebenter Generation. Bald darauf wurde das Geschäftslokal in der Innenstadt zu klein und man übersiedelte 2009 an den neuen geräumigen Standort in der Kronauer Straße mit 1.800 m².

Heute ist die Firma Ortlieb ein Spezialist für Garten- und Kommunaltechnik (Geräte zur Pflege öffentlicher Grünflächen). „Die Kundenliste umfasst neben Privaten, die Wert auf kompetente Beratung, Qualität und Service legen, Gärtnereien und viele Gemeinden in der Umgebung, aber auch zum Beispiel die Landes-feuerwehrschule, die Stadt Wien, den Zentralfriedhof, die Bundesforste und die ÖBB“, erzählt der Firmenchef.

Beratung und Service werden großgeschrieben

Der Kfz-Mechaniker-Meister und seine sechs gut ausgebildeten Mitarbeiter bieten optimale Beratung bei allen Fragen rund um Gartentechnik und die passenden langlebigen Produkte von namhaften Herstellern wie Honda, Stihl und vielen anderen. Auf die Frage, welche Produkte aktuell sehr gefragt sind, antwortet Fritz Ortlieb: „Rasenroboter und Stromerzeuger“.

Auch das Dienstleistungsangebot kann sich sehen lassen. Es steht ein großes Sortiment an Leihgeräten für Gewerbebetriebe und Private zur Verfügung. Jährlich werden rund 1.000 Reparaturen in der eigenen Werkstatt erledigt und das Ersatzteillager ist sehr umfangreich. Der Schleifdienst wurde vor kurzem von Gartenwerkzeugen und Kreissägeblättern auf Küchenutensilien und Hobbymesser erweitert.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ