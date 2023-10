Tischlerei und Bestattung

Die Tischlerei hat sich durch individuelle Planung und Gestaltung von Innenräumen (Küchen, Vorräume, Bäder, Schlafzimmer etc.) etabliert. Ein moderner Maschinenpark mit CNC-Maschinen ermöglicht eine genaue und rationelle Fertigung. Als Bestatter sieht man sich als Dienstleister und Begleiter für Familien und deren Angehörige, um sie bei der Organisation der Begräbnisfeierlichkeiten bestmöglich zu beraten und nach den individuellen Wünschen in allen Bereichen zu unterstützen. „Da in den letzten Jahren die Möglichkeiten alternativer Bestattungsformen variantenreicher geworden sind, ist dieser Bereich sehr umfangreich“, sagt Manfred Walzer. Auch auf Digitalisierung wird mehr und mehr gesetzt.

Es begann im Jahr 1919. Franz Walzer, der Großvater des heutigen Geschäftsführers, startete als Einmann-Betrieb mit einer Tischlerei in Ruppersthal, die 1960 von Sohn Johann übernommen wurde. Als Bautischler und durch die Herstellung von Schulmöbeln wuchs der Betrieb stetig und übersiedelte 1966 nach Großweikersdorf. 1970 reagierte Johann Walzer auf das Fehlen eines Bestatters im Ort und legte die Konzessionsprüfung ab.

1974 übernahm er auch die Bestattung Kohlheimer in Kirchberg am Wagram. Eine weitere Filiale gibt es in Sierndorf, sodass die Bestattung heute vor allem in diesen Gemeinden sowie in Absdorf, Großriedenthal, Stetteldorf am Wagram und Niederrußbach den Abschied von Verstorbenen organisiert und begleitet. Seit 1989 führt die dritte Generation – Manfred und Ingrid Walzer – die Geschicke des Unternehmens, das sich seit 1991 am aktuellen Standort in der Industriestraße 1 in Großweikersdorf befindet.

Die Begräbnisfeiern finden sehr oft an Wochenenden statt. „Dies ermöglicht es auch den örtlichen Vereinen wie Musik, Chören, Feuerwehr etc. an der Gestaltung mitzuwirken“, sagt Manfred Walzer.

Daten & Fakten

Manfred Walzer GmbH

Adresse: Industriestraße 1, 3701 Großweikersdorf

Telefon: 02955/70278

Web: www.moebel-walzer.at und bestattung-walzer.at

Öffnungszeiten:

Tischlerei: Montag bis Donnerstag 7 bis 16 Uhr, Freitag 7 bis 12 Uhr

Bestattung: Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr

Mit dieser Werkbank startete Franz Walzer, der Großvater des heutigen Geschäftsführers im Jahr 1936 seine Firma. Foto: Christa Wallak

