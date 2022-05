RIVIERA Pharma & Cosmetics wurde 1923 von Robert Schrenk, dem Großvater des heutigen Eigentümers Harald Wächter, in Wien gegründet. Dort begann das Unternehmen mit der Erzeugung von Parfums, Lippenstiften und vielem mehr.

1955 wurde die Marke Holzhacker geboren. Franzbranntwein mit Arnika und Menthol ist bis heute für die kühlende und kräftigende Wirkung beliebt. Knapp 25 Jahre später kam ein Marktführer in die Apotheken: Original Schwedenbitter. „Unser Schwedenbitter ist weit über Österreich hinaus bekannt, die Wirkung bei Verdauungsproblemen ist unvergleichlich“, erzählt Wächter.

Da der Standort in Wien zu klein wurde, übersiedelte der Betrieb nach Tulln. „Mittlerweile benötigen wir noch mehr Betriebsfläche, weshalb Ideen für einen Ausbau im Raum stehen“, verrät der Firmenchef.

Harald Wächter hat die Firmenanteile zur Gänze im Jahr 2014 übernommen. Viel Herz und auch Verantwortung hängen an diesem Familienbetrieb. Was ist das Geheimnis des Erfolgs? „Drei Grundsätze meines Großvaters, an welche ich mich jeden Tag erinnere: Tradition, die verpflichtet; Qualität, die besticht, und Produktion, die überzeugt. Bis heute und bei jedem Produkt werden diese Leitfäden erfüllt. Das macht mich stolz und lässt mich zuversichtlich in die Zukunft blicken.“

Die stetige Weiterentwicklung der Produkte sei essenziell, um am Markt stark zu bleiben und sicher in die Zukunft zu kommen, meint Wächter. In diesem Sinne wurde die Marke Riviera MED+ mit kühlenden und wärmenden Produkten für Sportler und Alltagsverspannungen entwickelt und der Firmenchef verspricht: „Weitere tolle Entwicklungen mit MED+ folgen und andere Innovationen sind geplant.“

