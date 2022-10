Vom Sattler zur Karosserieklinik

Anna Marschall leitet in fünfter Generation die Karosserieklinik Marschall in Weinzierl in der Marktgemeinde Atzenbrugg.

Ururgroßvater Ferdinand Marschall gründete als Sattler den Betrieb. Urgroßvater Josef Ferdinand erweiterte 1928 den Betrieb auf die Erzeugung von Rosshaarmatratzen, war Tapezierer und nähte Schultaschen. Nach der Betriebsübernahme 1953 absolvierte Großvater Josef Marschall die Meisterprüfung zum Autolackierer.

Josef Marschall, der Vater der heutigen Firmenchefin, hielt den Betrieb durch Innovationen stets am Stand der Technik. 2018 wurde mit der Erweiterung auf die Sparte Kfz-Technik ein weiterer Meilenstein gelegt.

Seit 2021 führt nun Anna Marschall in fünfter Generation den Familienbetrieb. Nach erfolgreicher Absolvierung der Handelsschule und darauffolgender Lehre zur Karosseriebautechnikerin bestand sie 2018 die Meisterprüfung als eine der wenigen Frauen in dieser Sparte.

Sie kann auf die Unterstützung ihrer Eltern und der 17 Mitarbeiter zählen, diese werden von der jungen Chefin durch Aus- und Weiterbildung gefördert. Großer Wert wird auf die Lehrlingsausbildung gelegt, derzeit sind drei Karosseriebautechnik-Lehrlinge und zwei Kfz-Technikerlehrlinge in Ausbildung.

Kundenanliegen sind Chefinsache

Als traditionelles Unternehmen genießt jeder Kunde bei Firma Marschall in Weinzierl ein Rundumservice. Im Bereich Mechanik werden mit Werkstattleiter Patrick Hell alle mechanischen Reparatur-, aber auch Servicearbeiten wie Bremsentausch, Achsvermessung, §57a-Überprüfung sowie Reifenwechsel inklusive Einlagerung angeboten.

Zu den täglichen Arbeiten der Spenglerei zählen Reparaturen von Karosserieschäden ebenso wie Steinschlagreparaturen und die Erneuerung von Windschutzscheiben. Bei Unfallschäden kümmert sich das Team um die komplette versicherungstechnische Abwicklung. Für die Dauer der Reparatur steht ein Leihauto zur Verfügung und auch ein Hol- und Bringservice wird angeboten.

