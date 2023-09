Kompetenz beim Heizen

Im Jahr 1936 gründete Karl Tauscher den Sanitär- und Spenglerbetrieb in der Böhmgasse in Waidhofen. Im Jahr 1948 wurde aufgrund von Platzmangel und steigendem Personalbedarf das Haus am Hauptplatz 17 erworben und zu einem Geschäftshaus umgebaut. 1982 übernahm Ernst Krenn das Unternehmen, setzte den Ausbau fort und brachte das Gewerk Heizungsbau ein. Sein Sohn Ing. Gerald Krenn trat 1985 ins Unternehmen ein. Aufgrund wachsender Kapazitätsanforderungen wurde es 1991 notwendig, einen Neubau in der Brunnerstraße 35 zu errichten.

Das Unternehmen bietet nicht nur Heizungs- und Sanitärinstallationen an, sondern auch Lüftungs- und Klimatechnik sowie Fliesenverlegung. Ein wesentlicher Tätigkeitsbereich der vergangenen Jahre ist die umweltschonende Heizungsmodernisierung, insbesondere liegt hier der Fokus auf energieeffizienten Wärmepumpen.

Die Firma Krenn ist stolz darauf, zertifizierter Wärmepumpeninstallateur und somit ein kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner auf diesem Gebiet zu sein. Das Unternehmensmotto lautet: „Schön ist es, wenn der Kunde wiederkommt und nicht das Produkt.“ Dies spiegelt die Hingabe des Unternehmens an die Kundenzufriedenheit wider. Die hohe Qualität der Arbeit ist in großem Maße den langjährigen Mitarbeitern zu verdanken, die täglich ihre Erfahrung und Kompetenz einbringen. Langjährige Stammkunden, Privatkunden wie auch Industrie- und Gewerbekunden schätzen die Zuverlässigkeit und Kompetenz der Firma Krenn.

Das handwerkliche Können von morgen liegt in der Ausbildung von Lehrlingen, das ist für die Firma Krenn ein wichtiger Aspekt. Die Mitarbeiter haben zum Großteil die Ausbildung in der Firma begonnen und tragen einen wertvollen Teil zum Erfolg bei. Die Lehre als Gebäude- und Installationstechniker dauert vier Jahre. Ein Lehrling der Firma Krenn hat die Möglichkeit, eine umfassende Ausbildung zu erhalten, die die Sanierung oder Neuerrichtung von Heizungs- und Sanitäranlagen sowie die Bereiche Fliesenverlegung und Klimatechnik umfasst. Der Betrieb bietet eine wertvolle, branchenübergreifende Ausbildung und garantiert eine krisensichere Qualifizierung für die Zukunft.

Energieeffiziente Wärmepumpen werden für die umweltschonende Heizungsmodernisierung eingesetzt. Foto: Gerald Muthsam

Daten & Fakten

KRENN schatzinsel gmbH

Adresse: Brunnerstraße 35, 3830 Waidhofen/Thaya

Telefon: 02842/52575

Web: www.krenn.ht

Mail: info@krenn.ht

Mit Ing. Alexander Krenn arbeitet im Familienunternehmen bereits die vierte Generation mit. Die Firma Krenn beschäftigt derzeit 25 Stammmitarbeiter, saisonal 35 Mitarbeiter.

Statement

Marlene-Eva Böhm-Lauter, WKNÖ Bezirksstellenobfrau Waidhofen/Thaya. Foto: Tanja Wagner

Unternehmen brauchen bestens ausgebildete Mitarbeiter. In unseren Lehrbetrieben wird dafür der Grundstein gelegt.