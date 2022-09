An Holz führt kein Weg vorbei

Holz ist die Grundlage sämtlicher Produkte der Firma Longin. Waren in den Anfängen im Jahr 1957 im Leistungsangebot vor allem Dachstühle, Schuppen für die Landwirtschaft sowie Schnittholz und Bretter, so ist es heute das ganze Spektrum des Holzbaus als Komplettanbieter inklusive Planung und Einreichung zur Baubewilligung.

Besonders stolz ist man bei Longin auf die Entwicklung der Wohnhäuser in LONDYB-Massivholz-Bauweise, die in dieser Form in Österreich einzigartig ist. Bei dieser Bauweise wird nicht nur auf die Verwendung von Leim weitgehend verzichtet, es ermöglicht auch den Einsatz von sonstigen ökologischen Materialien, sodass Nachhaltigkeit nicht nur ein Schlagwort ist.

Holzriegelhäuser, die weniger Holzanteil haben, werden natürlich ebenfalls in der gewohnten LONGIN-Qualität gefertigt. Diese Bauweisen sind auch für Aufstockungen und Zubauten bestens geeignet.

Ein weiteres Qualitätsprodukt sind Hallen für Landwirtschaft und Gewerbe, bei denen Funktionalität und Ästhetik gleichermaßen im Fokus stehen.

Auch bei allen anderen Produkten wird Wert auf höchste Qualität gelegt. Ob Dachstuhl, Wintergarten, Terrasse usw. oder eine Rundum-Sanierung, die Wünsche der Kunden stehen im Vordergrund.

Ab 1960 wurde der Betrieb am heutigen Standort in Dobersberg auf- und ausgebaut. 1992 übernahmen Erich und Willibald die Geschäftsführung und erweiterten mit zwei neuen Produktionshallen, Aufenthaltsräumen und Heizhaus den Betrieb. Zur Jahrtausendwende gab es die größte Erweiterung in der Geschichte der Firma Longin: Es wurden die Brettstapelanlage zur Erzeugung der LONDYB-Bauteile sowie eine computergesteuerte Abbundanlage angeschafft. Damit verbunden war der Bau eines neuen großzügigen Büros sowie des Musterhauses, , beides natürlich in LONDYB-Massivholz-Bauweise.

2020 wurde eine Photovoltaikanlage auf den Hallen installiert, die den jährlichen Strombedarf zu 100 Prozent deckt.

