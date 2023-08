Bäckerei mit Café-Genuss

Geleitet wird der Bäckereibetrieb Schneider derzeit von Bäckermeister Gerald Schneider, insgesamt sind acht Mitarbeiter beschäftigt. Nach dem Neubau der Jakobi-Backstube 2009 in der Schulstraße 8 konnte 2013 am Hauptplatz auch das Geschäft neu eröffnet werden. Nach sechsmonatigen Umbauarbeiten entstand hier ein neuer Verkaufsraum für die erzeugten Backwaren, unter anderem das mehrfach ausgezeichnete „Dagobrot“. „Unser Jakobibrot, die Thayaland-Mohnzelten und die Mohn- bzw. Nussdotscherl sind ebenfalls ein Dauerrenner“, erzählt Gerald Schneider. Im Zuge des Umbaus entstand hier auch das „Mmmmh…Eck-Cafe“, wo die Gäste mit köstlichen Kaffeespezialitäten und frischen Mehlspeisen verwöhnt werden.

Im Sommer kann man all diese Köstlichkeiten auch im Schanigarten genießen. In dieser Zeit wird auch Softeis angeboten. In den kühleren Monaten gibt es verschiedene Varianten von frisch gemachten Waffeln. Neben dem Verkauf im Geschäft werden auch täglich mit zwei Lieferwägen frische Produkte in die umliegenden Dörfer geliefert. Schon mehrmals erhielt Grald Schneiders Firma den Preis als „beliebtester Nahversorger“ in der Sparte Bäcker und Konditor. 2008 sowie 2012 bekam die Bäckerei den Preis als beliebtester Nahversorger im Waldviertel, 2014 wurde sie sogar Landessieger in NÖ.

„In unserer Bäckerei gilt das Motto Klasse statt Masse. Uns sind das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Kunden am wichtigsten“, betont der Bäckermeister. „Unsere Mitarbeiter arbeiten stets mit größter Motivation und Begeisterung. Sie verarbeiten regionale Produkte. Ob Groß- oder Kleinbestellungen, in Bezug auf Qualität, Lieferzeit und Preis-Leistungsverhältnis ist auf uns Verlass.“

Täglich werden die Produkte frisch von der Backstube in die Vitrine des Geschäftes gebracht, um mit ihnen schließlich den Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können. Die Frühstücksangebote verfeinern vielen Kunden den Morgen, wie zum Beispiel das Wald4tler Frühstück und das Wiener Frühstück.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ.

Alois Schneider jun. vor dem damals neu erworbenen Etagenbackofen im Jahr 1978. Foto: privat

Daten & Fakten

Bäckerei-Café SchneiderHauptplatz 183820 Raabs/Thaya02846/249E-Mail: schneiderbrot@aon.atWeb: www.schneiderbrot.at

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag sowie Donnerstag und Freitag von 6 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr; Mittwoch und Samstag von 6.00 bis 12.30 Uhr; Sonn- und Feiertage geschlossen.

Information

Marlene-Eva Böhm-Lauter, WKNÖ, Bezirksstellenobfrau Waidhofen/Thaya

Foto: Wagner Tanja

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.