Bänder für die ganze Welt

Die Silberbauer Textiltechnik GmbH ist ein in fünfter Generation von Ulrich Achleitner geführter Familienbetrieb, der bereits seit 1848 Bänder herstellt. Waren es früher traditionelle Bänder wie beispielsweise Köperbänder aus Baumwolle und Leinen, die in Österreich vertrieben wurden, so hat sich das Produktionsprogramm in den letzten 30 Jahren stetig, aber radikal verändert.

Heute werden auf modernsten Produktionsmaschinen überwiegend technische Bänder aus Glas-, Polyester-, Aramid- und Kohlefasern produziert und in die ganze Welt verkauft. Die wichtigsten Kundengruppen sind dabei Maschinenbauer, Papiermaschinenhersteller sowie die Elektroindustrie.

In den regelmäßig durch Zubauten erweiterten Produktionshallen wird aber nicht nur gewebt, es werden auch Bänder mit Kettenwirkmaschinen hergestellt. Seit 20 Jahren werden auch Kordeln, Schnüre, Schläuche, Seile und Zackenlitzen mittels Flechtmaschinen produziert. Auch hier geht der Trend zu Produkten mit technischer oder medizinischer Anwendung.

Der eigentliche Hauptgrund für das erfolgreiche Bestehen der textilen Fertigung in Österreich ist das extrem schnelle Reagieren auf spezielle Kundenwünsche und die exakt dem Kundenwunsch entsprechende Anfertigung mit hohem Qualitätslevel.

„Die Wünsche unserer Kunden werden durch sehr motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in offener Zusammenarbeit realisiert“, erzählt Achleitner. Ein hochmoderner Maschinenpark ermöglicht die Herstellung von hochqualitativen Textilien in großen, aber auch kleineren Mengen zu marktkonformen Preisen. Eine eigene Färberei und Digitaldruckerei komplettieren die Produktionsmöglichkeiten und ermöglichen eine stark an individuellen Kundenwünschen ausgerichtete Fertigung.

Im vorigen Jahr wurde mit der Firma Zeindl ein Hersteller von elastischen Miederbändern übernommen. Damit gehören gemeinsam mit der Firma ATTE drei Bandproduktionsbetriebe zu der kleinen Firmengruppe, die gesamt rund 50 Mitarbeiter im Bandlkramerlandl beschäftigt.

