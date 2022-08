Faszination des Natursteins

Bereits 1936 gegründet, erlebte der Steinmetz-Meisterbetrieb Mahringer einige Hochs und Tiefs. Durch die Kriegswirren, wirtschaftliche Herausforderungen und auch der herrschenden schwierigen Lage in der Welt, sind Einfallsreichtum und Durchhaltevermögen gefragt. Doch durch den familiären Zusammenhalt und die Treue der Mitarbeiter, derzeit sind es zwölf, ist es dem Betrieb stets gelungen, mit berechtigter Zuversicht in die Zukunft zu blicken.

Auch jetzt, wo Anfang des Jahres der 27 Jahre junge Stefan Lindner, Ururenkel des Firmengründers, den Betrieb übernommen hat, weht ein neuer Wind voller großer Pläne und Hoffnung. „Wir haben bereits einige große Investitionen in die Wege geleitet, um mit moderner Technik auch weiterhin konkurrenzfähig und erfolgreich zu bleiben. Zudem setzen wir verstärkt auf die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte. Derzeit haben wir zwei Lehrlinge im Betrieb, und planen auch weiterhin in die Lehrlingsausbildung zu investieren“, so der junge Firmenbesitzer.

Ihm zur Seite steht der bereits bewährte gewerberechtliche Geschäftsführer Steinmetzmeister Rainer Hofmann. Er ist im Betrieb vor allem für den Bereich Bau zuständig. „Wir fertigen von Küchenarbeitsplatten über Stufen bis hin zu Terrassenbelägen, alles, was unsere Kunden wünschen. In der Zusammenarbeit mit den Tischlern ist ein deutlicher Aufschwung erkennbar, der mit der modernen Maschine, die wir in den nächsten Wochen bekommen werden, noch weitergehen wird“, ist Steinmetzmeister Hofmann überzeugt.

Auch Prokuristin Susanne Lindner ist überzeugt: „Unsere Kunden schätzen die individuelle Beratung, die wir als Fachbetrieb bieten können. Wir bemühen uns stets, um die beste Lösung. Im Bereich Friedhof können wir neue Grabanlagen ganz persönlich gestalten, sowie bestehende renovieren.“

Ein großer Teil der Anerkennung für das erfolgreiche Bestehen gebührt natürlich Friedrich Mahringer. Er hat den Betrieb durch die letzten 36 Jahre geführt und ist nach wie vor in beratender Tätigkeit im Büro anzutreffen.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ