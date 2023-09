WAIDHOFEN/THAYA Friseurfamilie mit Haut und Haaren

Der Friseursalon „Ulla und Schulz“ heute. Foto: privat

1913 wurde der Friseursalon Schulz am heutigen Standort in Waidhofen gegründet. Ulla Schulz führt ihn in vierter Generation.

Der als Friseursalon Schulz gegründete Betrieb trägt heute den Namen „Ulla und Schulz“ und bietet in zwei Salons nur wenige Schritte voneinander entfernt sowie im Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen ein breites Leistungsangebot für Schönheit und Wohlbefinden. In der Friseurfamilie und ihrer Geschichte geht es um viel Tradition und um noch mehr Leidenschaft für den Beruf. Gründer Josef Schulz stand schon frühmorgens vor dem Geschäft, um die vorbeigehenden Passanten mit Handschlag zu begrüßen – und das bei Wind und Regen, zu jeder Jahreszeit. Nach dessen plötzlichem Tod übernahm den Betrieb zuerst seine Frau Maria und später deren Sohn Friedrich Karl, bis er im Zweiten Weltkrieg eingezogen wurde und fiel. Seine Schwester Maria war nun zur Stelle und wechselte vom erlernten Beruf der Schneiderin zur Friseurin. Fast 40 Jahre stand sie im Salon, und wenn das Tagwerk geschafft war, hatte sie vom haarigen Metier immer noch nicht genug. Sie fertigte kunstvolle Bilder und Schmuckstücke aus Haaren an – sogar ein 3D-Modell des Waidhofner Rathauses ist bis heute erhalten. Ihr Sohn Reinhold war schon als kleiner Bub ständig im Salon – für ihn war es mehr Berufung als Beruf. So war es wenig überraschend, dass auch seine Frau Ilse ins FamilienBusiness einstieg. Reinhold engagierte sich schon bald in der Friseurinnung und durfte dieser viele Jahre als Innungsmeister vorstehen. Seine Tochter Ulla hatte es dann besonders eilig. Sie war eine der jüngsten mehrfachen Meisterinnen (Friseur, Fußpflege, Kosmetik) Österreichs. Außerdem ist sie buchstäblich mit Haut und Haar in ihrem Beruf engagiert – sie erweiterte das Angebot um ein Tattoo- und Piercingstudio und zuletzt auch um Microblading. Im Familienbetrieb fanden viele junge Menschen den Einstieg ins Berufsleben – so auch Ullas Cousinen Martina und Gabriele. Und schon bald könnte die fünfte Generation folgen. „Natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn meine Tochter Johanna Friseurin werden möchte, aber ich mache ihr da keinen Druck“, erzählt Schulz stolz. Der vordere Teil (Herrensalon) des heutigen Friseurstudios in den 1950er-Jahren. Foto: privat Daten & Fakten Ulla und Schulz Hauptplatz 12 3830 Waidhofen/Thaya Telefon: 02842/52298-11 office@ullaundschulz.at www.ullaundschulz.at Sechs Mitarbeiterinnen für Friseursalon, Perücken, Kosmetik-, Beauty- & Wellnessbehandlungen, Fuß- & Handpflege, Microblading, Tattoo & Piercing. Zudem Friseur- und Fußpflege im PBZ. Statement Marlene Böhm-Lauter, WKNÖ, Bezirksstellenobfrau Waidhofen/Thaya Foto: Tanja Wagner Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.