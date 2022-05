LÄRCHE großgeschrieben

Bei Zwickl-Holz GmbH werden insgesamt rund 75.000 Festmeter pro Jahr an Lärchenrundholz eingekauft. Im Produktionsbetrieb in Jemnice (CZ) werden etwa 65.000 Festmeter pro Jahr eingeschnitten, der Rest wird an andere Sägewerke als Rundholz verkauft. Hackgut und Sägespäne werden an regionale Heizwerke, aber auch an Industriebetriebe verkauft.

Das eigene Transportunternehmen mit 30 Lastwägen ist ebenfalls in Jemnice stationiert.

Hauptabsatzmarkt ist Österreich, die Exportquote beträgt rund 25 Prozent. Zu den Käufern zählen neben Großhandel und Industrie Zimmereien, Tischlereien und Privatpersonen. Pro Tag erreichen 10 bis 15 Lkw-Rundholz das Lager, Schnittholz wird täglich an die Kunden ausgeliefert.

Im Werk Raabs konzentriert man sich auf den Detailverkauf. Hier wird das Lärchenschnittholz mittels einer Vielblattsäge aufgetrennt, zu hochwertiger Ware weiterverarbeitet, getrocknet und gehobelt. Der Schnittholzhandel und die administrative Arbeit werden größtenteils in der Unternehmenszentrale Raabs/Thaya abgewickelt.

Die Zwickl-Mühle, die schon seit jeher durch Wasserkraft betrieben wurde, kam 1710 erstmals in Privatbesitz. Zuvor war sie Getreidemühle, dann Papiermühle und seit 1844 wurde sie wieder zur Getreidemühle umfunktioniert.

1920 wurde eine Turbine eingebaut, welche heute noch in Betrieb ist, damit das Sägewerk durch selbst produzierten Strom betrieben werden konnte.

2005 wurde das Einzelunternehmen „Karl Zwickl“ in die „Zwickl-Holz GmbH“ umfirmiert. Seit 2019 teilen sich Karl Zwickl und Tochter Julia Zwickl die Geschäftsführung. Auch Julias Lebensgefährte Fabian Ohrfandl und Karls Schwager Markus Auer sind im Familienbetrieb tätig. Insgesamt werden rund 110 Mitarbeiterlnnen in allen drei Unternehmen beschäftigt.

Neben Sägewerk und Holzhandel wird das Gasthaus „Raabser Stadtkrug“ von der Familie Zwickl geführt, welches um 1880 eröffnet wurde und seit 1950 selbst betrieben wird.

