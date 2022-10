Mit Händen Gutes schaffen

In der Slow-Bäckerei Kasses gehen die Uhren anders. Man baut eigenen Roggen für die Weiterverarbeitung an, kultiviert Teige über mehrere Tage und formt das Gebäck per Hand. Mit Lena (25) und Laura (23) Kasses wird das zeitlose Erfolgskonzept der Traditionsbäckerei in Thaya nun in vierter Generation weitergeführt. Die beiden Bäckermeisterinnen haben auch diese Entscheidung gut reifen und entwickeln lassen.

Der Name Kasses verpflichtet, denn das traditionelle Familienunternehmen genießt innerhalb der heimischen Bäckereiszene einen ausgezeichneten Ruf. Als erster geprüfter österreichischer „Slow Baker“ hat sich Kasses bewusst der behutsamen und nachhaltigen Entwicklung ausgewiesener Qualitätsprodukte verschrieben. Kasses-Brot findet sich sowohl auf den Speisekarten der heimischen Spitzengastronomie wie auch im Sortiment der Spezialitätenabteilungen. Seit 1925 gibt es bei Kasses kein Convenience, kein Fertig und kein Schnell – in der Ruhe liegt die Kraft, um das Bäckerhandwerk zur Perfektion zu führen und damit neue Maßstäbe innerhalb der Branche zu setzen.

„Backen ist ein wichtiger Teil unserer Kultur, die es zu schützen, zu bewahren und zu fördern gilt“, so Bäckermeister Erich Kasses. Nach Leopold, Erich und Erich haben nun Laura und Lena in vierter Generation die weit über das Waldviertel hinaus bekannte Bäckerei übernommen. Ihr Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Grundsätze und Werte der vorherigen Generationen erhalten bleiben und die Qualität der Produkte ständig verbessert wird.

Die Liebe zur Region drückt sich bei den beiden Kasses-Geschäftsführerinnen vor allem auch durch gelebten Umweltschutz im Betrieb aus. Ziel ist es auch für die beiden, den Strom, den die Bäckerei benötigt, weitgehend aus der betriebseigenen Photovol taikanlage zu beziehen. Die Backstube ist mit einer Wärmerückgewinnungsanlage ausgestattet, die Zutaten für das Gebäck stammen aus der Region. Alle im Betrieb verwendeten Folien bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen.

