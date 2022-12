Mit Wasserstoff in die Zukunft

Mit exzellentem Know-how und ausgeprägtem Qualitätsbewusstsein liefert TEST-FUCHS an weltweit bekannte Luftfahrzeughersteller und Airlines Testgeräte und Prüfstände. Daneben wartet, repariert und überholt das Unternehmen vorhandene Anlagen und Prüfgeräte. Weitere Standbeine des innovativen Familienunternehmens sind die Fertigung und Wartung fliegender Komponenten. Forschung und Entwicklung werden zurzeit vermehrt in Ventile für Tiefsttemperaturen bis -253°C betrieben. Mit Kooperationen internationaler Technologieführer bringt TEST-FUCHS seine Kompetenz für nachhaltige Mobilität neben dem Luftverkehr zukünftig auch auf die Straße. Wasserstoff wird nicht nur als Antriebskonzept der Zukunft, sondern auch als elementarer Bestandteil einer klimaneutralen Energieversorgung gesehen.

Mit dem H₂Genset, dem mobilen emissionsfreien Wasserstoff-Generator, wurde ein flexibler Stromerzeuger mit Wasserstoff-Brennstoffzellen für Areale ohne Zugang zum konventionellen Stromnetz entwickelt. Durch die Verwendung von grünem Wasserstoff setzt TEST-FUCHS ein klimaneutrales Zeichen. Bei langjährig produzierten Kraftstoffkomponenten wird zukünftig auch auf Bio-Treibstoffe wie „SAF“ gesetzt. Diese werden so weiterentwickelt, dass sie mit klimaneutralen Treibstoffen betrieben werden können.

Aktuell sind über 560 MitarbeiterInnen, neben dem Hauptsitz in Groß-Siegharts auch an anderen Standorten international, beschäftigt. Um den hohen Ansprüchen an Qualität in Verbindung mit Top-Technologien und Innovationen der Zukunft und zuverlässigem Support gerecht zu werden, setzt das Unternehmen auf motivierte und gut qualifizierte MitarbeiterInnen. Geboten werden neben Jobchancen für alle Ausbildungsniveaus im technischen und im kaufmännischen Bereich, mit HTL-Abschluss, akademischen Abschlüssen sowie HAK/HLW-Matura oder Ferialpraktika auch internationale Auslandserfahrungen, aber auch Diplomarbeiten sind in Zusammenarbeit möglich.

Nähere Informationen auf: www.test-fuchs.com/karriere

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ