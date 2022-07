Nachhaltig und innovativ

Bereits Anfang der 80er Jahre, als von einem Boom am Vollkornmehlsektor weit und breit noch nichts zu bemerken war, begann die Firma Dyk Mühle Vollkornmehle aus sogenanntem ungespritzten Getreide (Beginn von „Bio“) herzustellen. Peter Dyk entwickelte ein Verfahren, bei dem der besonders verderbanfällige Keimling nicht wie üblich abgetrennt, hitzestabilisiert und anschließend wieder beigefügt wird, sondern das gesamte Korn auf einmal vermahlen wird. Aus diesem neuen Mahlverfahren entwickelte sich auch das Konzept der CMS-Mühle (Compact Milling Systems). Das neuartige Getreidekurzmahlverfahren wird schlüsselfertig in zwei Container eingebaut. Das Besondere sind die niedrigen Investitionskosten, die ausgesprochen einfache Bedienung, die Möglichkeit verschiedene Getreidesorten mit ein- und demselben System zu vermahlen sowie die Mobilität (Infos: www.cms-milling.com ).

1990 investierte die Dyk Mühle in die erste Extruderanlage. Damit begannen neue umfangreiche Forschungsreihen. Endprodukte dieses Verfahrens sind Quellmehle für Backwarenprodukte und Bio-Snacks.

Alle Mahlprodukte sind auch aus kontrolliert biologisch-dynamischem Anbau erhältlich. Den überwiegenden Teil der Getreide- Lieferanten stellen Kleinbetriebe aus dem Waldviertel dar, welche die Kreislaufwirtschaft selbst leben.

Auch abseits des eigentlichen Mehls arbeitet der Betrieb nachhaltig. Seit Jahren wird nur mithilfe von Nützlingen gegen et waige Schädlinge wie Mehlmotten in der Mühle vorgegangen. Im Frühjahr 2017 wurde eine doppelt regulierte Kaplan-Turbine in Betrieb genommen, da die herkömmliche Francis-Turbine nicht mehr effizient war. Mittels Photovoltaik wird ebenfalls Strom produziert.

Auszeichnungen: diverse Innovationspreise, Kultur-Sponsoring- Preis Maecenas, Helios-Energieeffizienzpreis Anerkennung, Trio des Jahres, Trigos-Nachhaltigkeitspreis, Mittelstand Hero des Jahres (nachhaltige Leistungen) und Frauenpower für Klima & SDGs.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ