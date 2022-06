Nachhaltig und langlebig

Die HERKA GmbH ist eine Weberei, die seit 95 Jahren Frottier waren vom Handtuch bis zur Relaxmode im Waldviertel webt, färbt/veredelt (Schwesterbetrieb TVG) und konfektioniert. Die Kernkompetenz von HERKA liegt dabei in der Produktion und Veredelung von Sonderanfertigungen aus Naturfasern, welche in höchster Qualität hergestellt werden.

Das Unternehmen zählt zu den modernsten Frottierwebereien Europas und kann dank seines Schwesterbetriebes, der Textilveredelung Gmünd (TVG), alle Produktionsschritte aus einer Hand anbieten. Die TVG ist eine der letzten Lohnveredelungsbetriebe Österreich, sie wäscht, färbt und rüstet zahlreiche Textilerzeuger aus.

HERKA setzt im gesamten Produktionsprozess auf Nachhaltigkeit. Das beginnt mit der Herkunft der Garne und der Produktion in der Weberei, geht über das Färben im Schwesterbetrieb TVG bis zu kurzen CO 2 -sparenden Transportwegen. Weiters beteiligt sich HERKA laufend an Projekten/Maßnahmen, die einen ressourcenschonenden Umgang fördern und die Umsetzung relevanter internationaler Umweltziele (SDGs) beinhalten.

Nicht zuletzt deshalb hat HERKA Frottier 2013 die Textilfärberei Eybl in Gmünd übernommen – heute TVG – und den Betrieb auf den neuesten technischen Stand nach höchsten Umweltschutzstandards aufgerüstet. Neueste Färbemaschinen reduzieren den Wasser- und Energieverbrauch sowie den Einsatz von Chemikalien auf ein Drittel. Sichergestellt wird die Nachhaltigkeit u. a. durch Zertifikate, wie beispielsweise EMAS, ISO14001, Öko-Tex, GOTS (Global Organic Textile Standard).

Die letzten Jahre haben gezeigt, wie wichtig Regionalität und Nachhaltigkeit sind. Dies hat noch einmal zur Verstärkung von Umweltinitiativen geführt: Neben einer (Bio-)Marke für Relaxmode (SAROM®) wurden eine Tauschbörse und ein Reparaturservice initiiert. Die Aktivitäten im Recyclingprojekt TEX2MAT führten zur Prämierung mit dem österreichischen Staatspreis 2021 in Umwelt- und Energietechnologie in der Kategorie Kreislaufwirtschaft & Ressourceneffizienz.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ