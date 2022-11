Starker Volkswagen-Partner

Die Geschichte des Autohauses Wais begann bereits 1946 im Stadtzentrum von Waidhofen mit einer kleinen Reparaturwerkstatt, wo von der Nähmaschine bis zum Motorrad alles repariert wurde. Der Grundstein für die Automobilbranche wurde mit dem Standortwechsel vom Stadtzentrum in die Wienerstraße 62 im Jahr 1949 gelegt. Kurz darauf erhielt das Autohaus Wais den Volkswagen-Vertrag und ist nunmehr bereits seit 70 Jahren autorisierter Volkswagen-Partner.

Der Standort Waidhofen wurde daraufhin laufend weiterentwickelt und parallel dazu im Jahr 1969 eine Zweigstelle in Raabs aufgemacht. Mit dem AUDI-Vertrag 1979 gelingt es zwei starke Marken aus dem Volkswagen-Konzern unter einem Dach zu vereinen. Kurz darauf erfolgt eine weitere Spezialisierung durch den Bau einer Lackiererei/Spenglerei. Als eines der ersten Autohäuser in ganz Österreich konnte das Autohaus Wais einen weiteren Meilenstein im Jahr 1994 mit der Marke SKODA setzen. 2003 wurde dann mit weiteren Partnern das Autohaus Waldviertel in Horn gegründet, welches sich heute als Vertriebszentrum für alle Marken entwickelt hat.

Nur kurz darauf, im Jahr 2005, wurde der heutige Standort in Vitis am Kreisverkehr als Handelsstandort für die Marke SKODA und als Karosserie- und Lackierzentrum für alle Marken eröffnet. 2018 wurde der Standort in Waidhofen umfassend modernisiert, sodass das Autohaus Wais nun zu einem der modernsten Kfz-Betriebe im Waldviertel zählt. Mit der Übernahme der Geschäftsführung durch Jürgen Wais im Jahr 2020 wird der Familienbetrieb nun in vierter Generation weitergeführt. Aktuell wird der Betrieb bereits auf die modernen Anforderungen der Elektromobilität vorbereitet.

So ist das Autohaus Wais als „Hochvolt-Stützpunkt“ vom Hersteller dazu berechtigt, Reparaturen an Hochvolt-Batterien von Elektrofahrzeugen durchzuführen. Dank eigens geschulter Hochvolt-Experten können die Batterien nicht nur ausgebaut, sondern auch bis zum einzelnen Zellmodul serviciert und repariert werden. Geplant ist im nächsten Jahr die Erweiterung um die Marken SEAT und CUPRA.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ