Tradition mit modernster Technik

Schon der Gründer, Lambert Handl, geb. 1882, erkannte in der Qualität der Waldviertler Handwerker, dem regionalen Rohstoff Holz und seiner Leidenschaft für Innovation die notwendigen Zutaten für den Weg in die Selbstständigkeit. Über Generationen und auch herausfordernde Zeiten bewährten sich diese Werte und werden heute mehr denn je anerkannt.

Seit den Anfangsjahren der Tischlerei werden Lehrlinge ausgebildet. Neben dem Lehrberuf Tischler mit drei Lehrjahren werden auch Tischlereitechniker in vier Lehrjahren ausgebildet. Dabei steht am Ende der Ausbildung das Arbeiten mit CAD/CAM und CNC-Technik im Fokus. Was in frühen Jahren die Mechanisierung und Elektrifizierung der Produktion waren, sind heute die Digitalisierung und Vernetzung aller Produktionsschritte, von der Idee des Kunden bis zur Montage des fertigen Werkstücks. Die Mitarbeiter sind an der Umsetzung dieser Entwicklungen aktiv beteiligt und gehören somit zu den bestqualifizierten Facharbeitern der Branche.

Dass mit der Arbeit mit Holz etwas Ehrliches oder Ursprüngliches verbunden wird, ist weitläufig bekannt. Heute stehen weitere unschlagbare Vorteile im Mittelpunkt: Holz ist eine nachwachsende Ressource, dessen Verarbeitung über Jahrhunderte kultiviert und optimiert wurde.

Wertschöpfung und Umweltschutz

Nur mit einem in der Region produzierten Möbel erhält man die höchste Gewährleistung, dass möglichst viel Wertschöpfung direkt vor Ort passiert. Somit wird neben dem Erhalt unserer Arbeitsplätze auch ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz und zum Erhalt der Natur für zukünftige Generationen geleistet.

„Die höchste Bestätigung der Anerkennung unserer Leistungen ist das Vertrauen unserer Kunden, sowohl im privaten wie auch im gewerblichen Bereich. Nur durch gelebte Zusammenarbeit und persönlichen Empfehlungen konnten wir ein stetiges Wachstum erreichen,“ erklärt Firmenchef Lambert Handl.

Produziert werden Geschäftseinrichtungen, Büro-, Gastronomie- und Privateinrichtungen.

