Tradition trifft Moderne

Am 11. März 1957 gründete Karl Müllner einen Malerbetrieb in der Böhmgasse in Waidhofen an der Thaya. Aufgrund immer größer werdenden Platzbedarfs wurde das heutige Firmengebäude in der Heidenreichsteinerstraße 22 erbaut und im Jahr 1968 bezogen.

Dem Unternehmensgründer war die Lehrlingsausbildung sehr wichtig, und so bildete er bereits zu Beginn seiner Selbstständigkeit seinen ersten Lehrling aus, dem viele folgen sollten. Aktuell werden elf Lehrlinge in fünf verschiedenen Bereichen zu Profis ihres Faches ausgebildet. Karl Müllner war leidenschaftlicher Handwerker und erfüllte seinen Kundinnen und Kunden Wünsche in Sachen Fassadenmalerei, Anstreicherarbeiten und Innenmalerei. Nach 31 Jahren Selbstständigkeit übergab Karl Müllner den Betrieb mit drei Mitarbeitern im Jahr 1988 an seinen Sohn Gerhart Müllner.

Leistungsspektrum der Firma erweitert

Er erweiterte das Leistungsspektrum der Firma gemeinsam mit seiner Frau Brigitte um die Bereiche Raumausstattung, Farbenhandel, das Bodenlegergewerbe sowie Werbetechnik und beschäftigte bei der Übergabe des Betriebes 17 Mitarbeiter.

Nach Abschluss des Kollegs für Bautechnik sowie Ablegung der Bodenleger- und Malermeisterprüfung übernahm Lukas Müllner im Jahr 2011 den Familienbetrieb in dritter Generation.

Der neu gestaltete Schauraum ermöglicht den Kundinnen und Kunden Einblicke in aktuelle und zukünftige Wohntrends. Erfahrene und talentierte Mitarbeiter bieten dabei umfangreiche Beratung in Design, Qualität und Verarbeitung. Individuell visualisierte Wohn(t)räume liefern vor der Verwirklichung realitätsnahe Einblicke. Die Verlegung, Montage und Ausführung von Dienstleistungen, wie z. B. Malerarbeiten, erfolgen durch die langjährigen Handwerker, welche größtenteils bereits seit ihrer Lehrzeit im Betrieb tätig sind.

Geschäftsführer Lukas Müllner betont: „Zufriedene und glückliche Kunden motivieren uns und bestärken unsere Leidenschaft zum Handwerk, um höchste Qualität zu liefern.“

