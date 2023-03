Verlässlicher Partner seit 74 Jahren

Baumeister, Zimmerei, Fliesenleger und Baustoffhandel zeigen die Vielfältigkeit der REISSMÜLLER Baugesellschaft und bieten den Kunden ein vollständiges Service von der Planung bis zur Fertigstellung diverser Bauvorhaben. „In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass wir durch die Vielseitigkeit unserer Geschäftsfelder und das gelebte Teamwork unserer Mitarbeiter erfolgreich sein können“, erklärt Geschäftsführer Ing. Richard Grün. „Besonders hervorzuheben sind die Einfamilienhäuser in Massiv- und Holzriegelbauweise, die aus jahrzehntelanger Erfahrung in der Errichtung von Passivhäusern technisch gereift sind und als Thayatalhaus bzw. Modulhaus vielen Familien Freude bereiten.“

Seit 2008 ist der Betrieb als hundertprozentiges Tochterunternehmen in die Firmengruppe Dipl. Ing. Wilhelm Sedlak GmbH eingebunden.

Das Unternehmen errichtet derzeit mit ihrer Errichtungsgesellschaft, Zentrumsnah Immobilien GmbH, eine Wohnhausanlage mit 24 Eigentumswohnungen in ruhiger und zentraler Lage in Vitis und plant in Waidhofen an der Thaya das nächste Wohnhausprojekt.

Die 3D-Planung ermöglicht es, schon in der Vorbereitungs- und Planungsphase das Haus räumlich und perspektivisch darzustellen. Mit dem neu erworbenen 3D-Laserscan werden die Bestandsaufnahmen auf einen ganz neuen Level gehoben! Die gescannten Objekte werden als Punktwolke ausgegeben und können im Anschluss mittels entsprechender Software visualisiert und weiterbearbeitet werden.

Auch auf dem eigenen Standort bleibt der Fortschritt nicht stehen. Nach der Installation der hochmodernen Abbundanlage in der Zimmerei wird an einer weiteren Modernisierung und Erweiterung bereits gearbeitet.

„Wir von REISSMÜLLER bieten dir eine Arbeitsumgebung, in der du dich auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sicher fühlen kannst“, betont Geschäftsführer Ing. Richard Grün. „Möchtest du eine Vollzeitbeschäftigung mit Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung? Dann findest du nähere Informationen auf www.reissmueller.at“.

