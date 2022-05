Beständigkeit und Innovation

Die Geschichte des Unternehmens Steinbacher Energie reicht zurück bis ins späte 19. Jahrhundert. 1894 gründete Michael Steinbacher einen Zimmereibetrieb mit Baugeschäft und Dampfsägewerk am Zimmerplatz in Hollenstein an der Ybbs. 1921 spaltete sich der Bereich Elektrotechnik (die heutige Steinbacher Energie GmbH) ab und wurde als eigenständiges Unternehmen von Anton Steinbacher senior geführt, der den Familienbetrieb sicher durch Wirtschaftskrise und Weltkrieg brachte.

1963 übernahm Anton Steinbacher junior mit seiner Frau Ottilie, seiner Schwester Eleonore und deren Gatten Franz Schweighofer das Unternehmen, das sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem eigenständigen Elektrobauer mit großer Fertigungspalette und breitem Kundenstock entwickelte.

Handschlagqualität und Kompetenz sichern den Erfolg

Seit 1988 leiten Helmut und Martina Steinbacher in vierter Generation den Familienbetrieb, der heute 40 bis 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Ein breites Sortiment innovativer Produkte der Energieverteilung, schnelle Lieferzeiten sowie ein erstklassiger Kundenservice tragen zum Erfolg des Betriebes bei, der unter anderem große Energieversorger und Baudienstleister wie auch regionale Elektrounternehmen beliefert. Zur Produktpalette zählen unter anderem Mikrorohre für Glasfaserkabel, Verteilerschränke, Sonderserien komplexer Gehäuse mit elektrischer Ausstattung und Niederspannungsisolatoren.

Verlässlichkeit, Effizienz und Beständigkeit sind wichtige Eckpfeiler der Firmenphilosphie von Steinbacher Energie. Das Engagement für den Umweltschutz spiegelt sich unter anderem in der Wahl nachhaltiger Materialien wie Stahl in der Produktion sowie in dem naturnahe, in einer großen Parklandschaft im Betriebsgebiet Wieden gelegenen Betriebsgebäude wider. Das Unternehmen bietet Lehrplätze in den Bereichen Metalltechnik, Elektrotechnik und Büro an, auch motivierte HTL-Absolventinnen und Absolventen aller Fachrichtungen werden laufend gesucht.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ