Fixpunkt der Kaffeehauskultur

Schon seit mehr als 100 Jahren verwöhnen das Café und die Konditorei Erb am Unteren Stadtplatz in Waidhofen ihre Gäste mit einer feinen Auswahl an Mehlspeisen und Kaffee. 1909 gründete Matthäus Erb das Café in etwas kleinerem Umfang, als es die Gäste heute kennen. Bald wurde es zu einem festen Bestandteil der Waidhofner Kaffeehauskultur.

Sohn Josef und Maria Erb übernahmen 1939 das Kaffeehaus. Als Josef Erb einen Tag vor Kriegsende fiel, führte seine Witwe Maria Erb das Café weiter, bis ihr Sohn Josef Erb 1970 den Betrieb übernahm. Seit 2004 leitet nun seine Nichte Sabine Zeilinger das Waidhofner Kaffeehaus. An dem denkmalgeschützen Haus wurde seit der Gründung nicht viel verändert. Seit 1970 gibt es im hinteren Bereich einen weiteren Gästeraum, früher war dort eine kleine Kaffeeküche untergebracht.

Kaffeehaus als Treffpunkt und Touristenattraktion

In der hauseigenen Backstube des Familienbetriebs wird nach wie vor alles selbst hergestellt und dabei auch auf Abwechslung, Vielfalt und Regionalität geachtet, wie Inhaberin Sabine Zeilinger erzählt: „Wir schauen drauf, dass immer wieder mal etwas Neues im Programm ist. Natürlich auch der Jahreszeit entsprechend. Bei den Zutaten achten wir ganz besonders darauf, dass diese aus unserer Region kommen.“

Das gemütliche Ambiente des Kaffeehauses trägt auch zur Kommunikation unter den Gästen bei. Nicht nur Waidhofnerinnen und Waidhofner finden ihren Weg in das Kaffeehaus, auch reger Besuch von Touristinnen und Touristen steht auf der Tagesordnung. Neben Mehlspeisen sind auch Kerzen und kleine Mitbringsel ein fixer Bestandteil geworden. Besonders um die Weihnachtszeit gibt es eine Menge Besonderheiten um entdecken.

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich in Café und Konditorei Erb sichtlich wohl. Mit Sonja Stangl und Margit Griessenberger hat Sabine Zeilinger zwei Mitarbeiterinnen im Team, die schon seit über 30 Jahren in dem Betrieb arbeiten.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ