Fünf Generationen Handwerk

Seit 1628 werden in den alten Gemäuern direkt am Ufer des Flusses Ybbs im Zentrum von Waidhofen Holzfässer hergestellt, seit 1880 von der Familie Schneckenleitner, die den Betrieb nun bereits in der fünften Generation führt.

Inhaber Paul Schneckenleitner bezeichnet den Betrieb, den er seit 2013 leitet, als „traditionellen Familienbetrieb“ mit dem „klaren Ziel, Holzfässer in höchster Qualität zu produzieren“.

Das Familienunternehmen beschäftigt rund 20 Mitarbeiter, darunter den Vater und beide Brüder von Paul. Auf die fachlich beste Ausbildung der Mitarbeiter wird viel Wert gelegt, werden doch Qualitätsprodukte aus Holz für die Lagerung von edelsten Weinen gefertigt.

Die Fässer des Betriebes sind weltweit gefragt, so wird zum Beispiel nach Australien, Amerika, Neuseeland, Israel und ganz Europa geliefert. Die Nachfrage ist so groß, dass die Lieferzeit bei großen Fässern bis zu zwölf Monate beträgt.

Fässer aus Waidhofen – weltweit gefragt!

Kundenspezifisch werden Fässer in verschiedenen Größen gefertigt. So werden 225-Liter-Barrique-Fässer genauso produziert wie 5.000-Liter-Fässer. Die Familie Schneckenleitner betreibt auch ein eigenes Sägewerk am zweiten Standort in Gstadt. So bleibt der gesamte Wertschöpfungsprozess des Rohstoffes Holz im Unternehmen.

Die Selektion geeigneter Eichenstämme findet dabei schon im Wald statt. Im Sommer 2022 sollen nun beide Betriebsstätten in einer neuen Produktionshalle in Gstadt vereint werden.

Auf über 2.000 m2 entsteht eine moderne Produktion mit automatisierten, computergesteuerten Maschinen. Somit gehen Tradition und Innovation in diesem Familienbetrieb Hand in Hand.

Um den Wünschen renommierter Winzer nach Holzfässern in Top-Qualität auch weiterhin entsprechen zu können, ist der Mostviertler Traditionsbetrieb auf der Suche nach handwerklich geschickten Personen, Lehrlingen ebenso wie ausgebildeten Tischlern, Zimmermännern oder Quereinsteigern mit Interesse am Werkstoff Massivholz.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ