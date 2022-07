Gasthaus in dritter Generation

Bereits in dritter Generation verwöhnt das Gasthaus Bruckwirt in Opponitz sowohl die Dorfbevölkerung als auch zahlreiche Gäste mit gutbürgerlicher Küche aus der Region. Franz Tazreiter sen. kaufte das Gasthaus 1952. Nach ihm führte es sein Sohn Franz Tazreiter jun., der 2014 an Sohn Mario Tazreiter übergab. 2017 übernahm dieser auch das ehemalige Gasthaus zum Kirchenwirt in Opponitz und erweiterte dort mit einer Osteria das kulinarische Angebot um feine italienische Küche.

Das Gasthaus Bruckwirt beschäftigt acht Personen, die Osteria zum Kirchenwirt zwischen vier und sechs, dazu kommt noch ein Schulbusunternehmen mit sechs Chauffeuren. Ein Lehrling wird derzeit im Betrieb ausgebildet.

Vom Dorfgasthaus zum Touristenmagnet

Seit den Fünfzigerjahren erlebte das Lokal eine Entwicklung vom traditionellen Dorfgasthaus zu einem internationalen Gasthaus. Schon zu Zeiten von Franz Tazreiter jun. kamen regelmäßig Reisegruppen aus Belgien und Deutschland, heute zieht das Fliegenfischen in Opponitz Fischer und Fischerinnen aus ganz Europa an und auch der Ybbstalradweg bringt viele Gäste. Die Gastwirtschaft bietet sowohl für kleine Runden als auch für große Feierlichkeiten genügend Platz – inklusive Übernachtungsmöglichkeiten.

Neben der regulären Speisekarte gibt es auch immer wieder Themen-Specials, zum Beispiel Steak- oder Fisch-Wochen. Dabei wird stets großer Wert auf die Verwendung regionaler Zutaten und auf saisonalen Einkauf gelegt. So bezieht der Betrieb Rindfleisch beispielsweise ausschließlich von Hohenlehen Fleisch in Hollenstein. In der Osteria zum Kirchenwirt werden explizit original italienische Produkte verarbeitet.

Nachhaltigkeit ist dem Gasthaus Bruckwirt ein großes Anliegen. Der Betrieb verwendet sein eigenes Bergquellwasser, erzeugt Strom mittels PV-Anlage und eigenem Wasserkraftwerk sowie Wärme mittels eigener Hackgutheizung. „Wir sind fast Selbstversorger,“ erzählt Wirt Mario Tazreiter, „da war mein Vater schon Vorreiter.“

