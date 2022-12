Haustechnik aus einer Hand

Paul Marcik gründete 1954 in der Ölberggasse in Waidhofen einen Installateurbetrieb, der zehn Jahre später in ein ehemaliges Brauhaus in der Weyrerstraße übersiedelte. 1982 war die zweite Betreibergeneration mit Kurt und Elfriede Marcik an der Gründung der österreichweiten Vereinigung der 1a-Installateure beteiligt. 1988 gab es noch einmal einen großen Umbau des Standortes in der Weyrerstraße. Christoph Marcik übernahm den Betrieb 2007 von seinen Eltern.

Um den aktuellen Herausforderungen gerecht werden zu können, entschlossen sich Christoph und Karin Marcik zu einem Neubau des Firmengebäudes am Nachbargrundstück, Standort Eberhard-Platz 4 in Waidhofen. Seit Juli 2022 ist der gesamte Betrieb in diesem hochmodernen Gebäude untergebracht. Neben einem modernen Sanitär-Schauraum werden hier auch die neuesten Technologien im Bereich Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik präsentiert.

Komplettlösungen und Service rund um die Gebäudetechnik

Die Marcik GmbH gilt als regionaler Komplettanbieter der gesamten Gebäudetechnik. Dies betrifft besonders die Bereiche Heizung inklusive Wärmepumpen und Biomasse, die komplette Sanitärtechnik, angefangen von Wasseraufbereitungen bis hin zur Installation von Wellness-Oasen, Lüftungs- und Klimatechnik. Kundendienst und Service sind ebenfalls wichtige Bestandteile des Betriebsportfolios. Von kleinen Reparaturarbeiten bis hin zur kompletten Gebäudeinstallation können sämtliche Arbeiten übernommen werden. Auch gemeinnützige Wohnbauträger und Industriekunden sowie Kommunen zählen zur Kundschaft des Familienbetriebes, der stets bemüht ist, ein verlässlicher Partner in allen Angelegenheiten zu sein.

Seit den Anfängen bildet der Betrieb zudem Lehrlinge aus, die in einer vierjährigen Lehre den Beruf des Gebäudetechnikers beziehungsweise der Gebäudetechnikerin erlernen. Derzeit werden zwei Lehrlinge beschäftigt, weitere Bewerbungen sind erwünscht. Mittelfristig ist auch die Errichtung einer Lehrwerkstätte im Firmengebäude geplant.

