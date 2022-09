Lodenerzeugung seit 1949

Die Firma Loden Landl steht nun schon seit über 70 Jahren für hochwertige Lodenprodukte aus eigener Herstellung. Anna und Karl Landl, die Großeltern der heutigen Betreibergeneration, übernahmen 1949 eine kleine Landwirtschaft samt Weberei, die durch ein Hochwasser schwere Schäden erlitten hatte. Sie begannen mit dem Wiederaufbau, wobei die Landwirtschaft aufgelassen und im Laufe der Zeit viel renoviert und neu zugebaut wurde.

Die Anschaffung von Maschinen vereinfachte viele Produktionsschritte und ermöglichte die Erweiterung der Produktpalette. 1981 übernahmen die Söhne Karl und Herbert den Betrieb, wobei Karl für die Lodenproduktion zuständig war und Herbert die betriebseigene Schneiderei führte. Dort werden Jagd- und Forstbekleidung sowie Trachten und Zubehör hergestellt und verkauft. Herbert Landl war zudem maßgeblich an der Entwicklung der Eisenstraße-Tracht beteiligt, für die eigens ein Halbseidenstoff kreiert wurde, dessen Muster an die prägenden Elemente der Region erinnern soll.

Seit 2019 führt nun Karl Landl jun. den Familienbetrieb, seine Schwester, Schneidermeisterin Iris Landl, ist in der betriebseigenen Schneiderei tätig.

Vollstufige Produktion im Haus

Ausgangsmaterial für die Loden-erzeugung ist Schafwolle, die zum überwiegenden Teil von regionalen Landwirtschaften bezogen wird. Von diesem Rohstoff bis zum fertigen Kleidungsstück erfolgen alle Schritte der vollstufigen Produktion im Familienbetrieb, wie Karl Landl jun. erläutert: „Zuerst wird Garn erzeugt, dann verwoben und in der Walkerei, dem Herzstück der Lodenproduktion, verfestigt. Danach wird der Stoff ausgerüstet und kommt schließlich in die hauseigene Schneiderei, in der auch Spezialanfertigungen möglich sind“, wie Karl Landl erklärt: „Wenn man zum Beispiel aufgrund eines körperlichen Gebrechens keine Normgrößen kaufen kann oder etwa bei Jagdbekleidung der Wunsch nach einer Tasche mehr besteht, können wir diese Anforderungen gern erfüllen.“

