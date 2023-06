Alois und Adelheid Mühlehner erwarben 1963 das 1958 erbaute Sägewerk in Allhartsberg, um sich damit ihren Traum von der Selbstständigkeit zu erfüllen. Mit einfachsten Mitteln wurde begonnen, den Sägebetrieb aufzunehmen: Es gab damals weder einen Lkw für den Rundholztransport noch einen Stapler im Sägewerk.

1969 erfolgte ein schwerer Rückschlag, als das Sägewerk bis auf die Grundmauern niederbrannte. Man musste nochmals von vorne beginnen, aber guten Mutes ging es stetig in langsamen Schritten bergauf. „Alles war starke körperliche Arbeit, verbunden mit langen Arbeitstagen. Beschwert darüber hat man sich nicht, es war ganz normal“, erzählt der heutige Geschäftsführer Gerhard Mühlehner, der Sohn von Alois und Adelheid.

Hochwertiges Lärchenholz aus der Region

Gerhard Mühlehner und seine Frau Rosi übernahmen 1991 den Betrieb und führen ihn seither in zweiter Generation. Stetig wurde investiert und das Sägewerk auf den technischen Stand der Zeit gebracht. Nach regelmäßigen Erweiterungen nahm man 1995 zusätzlich auch ein Hobelwerk in Betrieb.

Das Sägewerk Mühlehner beschäftigt derzeit drei Mitarbeiter und ist spezialisiert auf Nadelholzeinschnitt, speziell auf alle Produkte rund um den Hausbau. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Einschnitt von heimischem Lärchenholz, womit sich der Familienbetrieb weit über die Bezirksgrenzen hinaus einen Namen erarbeitet hat. Vor Ort im Betrieb kann man sich einen Eindruck von den angebotenen Produkten holen. „Wir verkaufen unser Schnittholz überwiegend regional und verstehen uns daher als Nahversorger in Sachen Holz“, meint Gerhard Mühlehner. „Kein Auftrag ist uns zu klein, wir freuen uns über jeden Kunden, den wir gut beraten und bedienen dürfen!“

Die dritte Generation, Simon Mühlehner, befindet sich derzeit in Ausbildung und erarbeitet sich die nötigen Fachkenntnisse für das Sägegewerbe am Holztechnikum Kuchl in Salzburg.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ