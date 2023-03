Qualität aus regionalen Zutaten

1964 gründeten Norbert und Maria Moshammer eine Bäckerei in Böhlerwerk in der Gemeinde Sonntagberg. Im Laufe der Jahrzehnte wurde der Betrieb immer wieder vergrößert und umgebaut, bis das Gebäude 2006 schließlich unausweichlich zu klein wurde. Es folgte der Umzug an einen neuen Standort in Böhlerwerk, der heute Platz für Café, Verkaufsfläche und einen gemütlichen Beisl-Bereich bietet. 1988 trat mit dem heutigen Inhaber Norbert Moshammer jun. und seiner Frau Maria die nächste Generation in den elterlichen Betrieb ein. Der Konditor-Europameister erweiterte das Produktionsfeld um das Konditorengewerbe.

Seither stehen unter anderem hausgemachtes Konditoreneis und bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnete, handgerollte Trüffelpralinen zum Verkauf bereit. Eine Besonderheit ist auch die hauseigene Blumenabteilung. Maria Moshammer sen. stammt aus einer Gärtnerei-Familie und brachte so ihre Leidenschaft für Floristik mit ein.

Nach fast 60 Jahren präsentiert sich der Familienbetrieb nach wie vor regional, traditionell und handwerklich. Auch Handel und Gastronomie werden mit Verlässlichkeit beliefert.

„Bei unseren Broten mit Natursauerteig arbeiten wir mit Langzeitführung, Gebäcke werden mit Vorteigen und langer Stückgare produziert“, erklärt Christian Moshammer, der Sohn des Inhabers.

Hochwertige Rohstoffe und handwerkliche Qualität

Insgesamt beschäftigt der Betrieb heute etwa 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vier davon absolvieren derzeit ihre Lehre. „Die Jugend ist immer willkommen im Hause Moshammer – wir haben seit Bestehen der Firma über 60 Lehrlinge ausgebildet“, erzählt Norbert Moshammer. Auch in Zukunft will man in dem Familienbetrieb weiterhin qualitativ hochwertige Produkte aus regionalen Rohstoffen herstellen. „Unser Dank gilt unseren langjährigen Kundinnen und Kunden“, meint Reinhard Moshammer. „Wir nehmen die Herausforderungen der Zukunft an und freuen uns auf ein ‚Grüß Gott‘ im Hause Moshammer.“

