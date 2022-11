Traditionsgasthof mit Ausblick

Bereits seit dem frühen 19. Jahrhundert prägt das Haus, in dem sich heute der Gasthof Lagler befindet, das Ortsbild und soziale Leben der Gemeinde Sonntagberg. 1817 erhielt Schustermeister Franz Radelsberger die Konzession für das Gastgewerbe und führte fortan Schusterei und Wirtshaus unter einem Dach. Die Gaststätte wurde als „Schusterwirt“ bekannt, musste jedoch 1915 geschlossen werden.

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs pachtete der Schuhmacher Jakob Irowetz die Gaststätte. 1922 übernahm sein Sohn Johann Irowetz den Betrieb und heiratete Cäcilia Hörlesberger. Ab 1969 führten Tochter Gerlinde und ihr Ehemann Eduard Lagler den Betrieb weiter. Ab 1973 wurde das Gasthaus laufend umgebaut. Unter anderem wurde die Küche vergrößert, der zweite Stock ausgebaut, ein neuer Speisesaal kam dazu. 1994 übernahmen Sohn Eduard (II.) und seine Frau Karin Lagler den Betrieb.

Seither wurden unter anderem die Fremdenzimmer modernisiert, die Veranda wurde neu eingerichtet und der Gastgarten neu gestaltet. Mit Eduard und Karins Sohn Eduard (III.) ist mittlerweile die fünfte Generation der Familie Lagler im Betrieb tätig. Über Interesse von Auszubildenden, im Gasthof Lagler ihre Lehrzeit zu absolvieren, würden sich die Betreiber freuen.

Regionalität und Qualität werden groß geschrieben

Bei den angebotenen Speisen setzt man im Gasthof Lagler auf Qualität und Regionalität. So wird zum Beispiel das Fleisch direkt vom Fleischermeister Steinmetz in Kematen bezogen, die Säfte kommen von der Familie Leitner aus dem Urltal und der Most von der Familie Atschreiter in Sonntagberg. Auch Saisonalität wird in dem Betrieb großgeschrieben.

So stehen jetzt im Herbst etwa Wildspezialitäten und traditionelles Ganslessen auf dem Programm. Mit seiner Lage auf 704 Metern Seehöhe bietet der Gasthof Lagler einen herrlichen Ausblick über die Region und ist ein beliebtes Ziel für Bus-, Wander- und Radgruppen. Auch für Hochzeiten, Familienfeiern und Betriebsfeste bietet der Gasthof jede Menge Platz und das richtige Ambiente.

