Vom Mostviertel in die Welt

Das rasante Wachstum der Unternehmensgruppe begann mit der Fokussierung auf die Herstellung und Veredelung rollgeformter offener Spezialprofile, geschweißter Profilrohre und kompletter Profilsysteme aus Stahl, Edelstahl und Nichteisen-Metallen.

Deren Anwendungsmöglichkeiten sind praktisch keine Grenzen gesetzt: Das Spektrum reicht von der Bauindustrie über Automotive und Agrartechnik bis hin zur Industrie- und Umwelttechnik. Spezialprofile von Welser befinden sich in Mähdreschern, die am Nachbarfeld arbeiten, in Schalungen, die beim Bau des Burj Dubai zum Einsatz kamen, genauso wie in Zügen in Florida oder in der U-Bahn in St. Petersburg.

Maßgeschneiderte Lösungen für alle Anwendungen

Fast 24.000 unterschiedliche Profilquerschnitte haben die Werke des Familienunternehmens bis jetzt verlassen, sie wurden alle exakt auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt. „Was unsere Kunden besonders schätzen, ist, dass sie bei uns alles aus einer Hand bekommen. Wir bieten ihnen nicht nur ein Profil an, sondern ein Lösungspaket. Durch den hauseigenen Werkzeugbau haben wir bei der Produktion mehr Möglichkeiten als andere Unternehmen dieser Art und sind äußerst flexibel“, betont Geschäftsführer Thomas Welser.

Erzeugt werden die Profile in den Werken in Österreich, Deutschland und den USA, geliefert wird in die ganze Welt. Rund 2.350 Menschen sind Teil der Welser Mitarbeiterfamilie, am Standort Österreich sind es aktuell mehr als 1.250, darunter fast 100 Auszubildende. Selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist Welser Profile ein verlässlicher Partner, wenn es um die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte geht und so bekommen am Standort Österreich jedes Jahr bis zu 30 Jugendliche die Chance auf eine Ausbildung. Die Bewerberinnen und Bewerber können aus acht unterschiedlichen Berufsbildern wählen. Dabei ist das neue, 2.000 m² große Ausbildungszentrum mit modernem Equipment und motiviertem Ausbilderteam nur eines der Argumente für eine Lehre bei Welser Profile!

