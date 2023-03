Zuverlässigkeit seit über 40 Jahren

Im Sommer 1979 gründeten Karl und Maria Oberklammer ein Elektrounternehmen in Ybbsitz. Durch kontinuierlichen Aufbau vergrößerte sich der Betrieb bis 1989 auf etwa 600 Quadratmeter. 1998 erfolgte die Qualitätsmanagement-Zertifizierung nach ISO 9001.

Ybbsitz wurde schließlich zu klein und so übersiedelte das Elektrounternehmen 2002 an seinen heutigen Standort im Patertal in Waidhofen. 2007 zerstörte ein Brand fast das gesamte Geschäft, durch den Einsatz des gesamten Teams konnte die Geschäftsfläche allerdings bereits 101 Tage nach dem Feuer in neuem Glanz erstrahlen. Bis 2009 wuchs der Betrieb auf eine Gesamtfläche von 2.500 Quadratmetern. 2019 erfolgte die Übergabe an die zweite Betreibergeneration Peter Oberklammer und Monika Forster.

Alles für den Haushalt und die regionale Brettljause

Eine innovative Idee wurde 2021 mit der Eröffnung von „Lampal“, einem Selbstbedienungsladen für Elektrobedarf und regionale Schmankerl, verwirklicht. Im Jänner 2023 wurde das 4.000 Quadratmeter große Betriebsgelände einer ehemaligen Molkerei angekauft, um Platz für weitere Vergrößerungen zu schaffen.

Elektro Oberklammer steht für Elektrohandel mit Fachberatung sowie Liefer- und Montageservice. Ebenso werden Reparaturen vor Ort und in der Werkstatt durchgeführt und Elektroinstallationen von der Planung bis zur Fertigstellung betreut. Auch bei EDV-Netzwerkverkabelungen, Photovoltaikanlagen, Notstromaggregaten und Stromtankstellen ist Elektro Oberklammer der richtige Ansprechpartner in der Region. „Unsere Kunden schätzen an uns Fairness, Qualität und Zuverlässigkeit“, erzählt Geschäftsführer Peter Oberklammer.

Seit 2011 ist Elektro Oberklammer staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb. Aktuell gibt es zehn Lehrlinge im Betrieb. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser größtes Kapital“, meint Oberklammer. „Respektvoller Umgang auf Augenhöhe zeichnet auch unser gutes Betriebsklima aus.“

