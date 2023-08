Handgemachtes Gebäck

Seit 1981 beliefert die Bäckerei Koll die niederösterreichische Bevölkerung mit frischen Backwaren.

Ein großes Anliegen der Bäckerei ist dabei die Qualität. Beim Backen verzichte man auf Fertigmischungen sowie Zusatz- und Konservierungsstoffe und setze auf regionale Zutaten. „Das natürliche Backen nach eigenen Rezepten steht im Vordergrund“, so Melanie Koll.

Eine Besonderheit der Bäckerei ist das Brot „Lava“. An dem Rezept wurde ein Jahr lang experimentiert und es ist in seiner Herstellung einzigartig in Österreich. Der Sauerteig wird 44 Stunden lang gerührt und darf dann noch einmal 24 Stunden reifen. Melanie Koll erklärt: „So bleibt das Brot lange frisch und erhält sein Aroma.“ Auch das Kleingebäck darf 18 Stunden reifen.

1981 hat Otto Koll mit seiner Frau Herta die Bäckerei von seinem Vorgänger übernommen. Er beschäftigte damals acht MitarbeiterInnen an einem einzigen Standort, wo auch die Produktion stattfand. Mit der Zeit expandierte die Bäckerei. Heute gibt es zehn Standorte mit 120 MitarbeiterInnen. Seit 2016 führt Reinhold Koll den Betrieb seines Vaters Otto weiter. „In den letzten Jahren wurde die Produktionsstätte erweitert und vergrößert“, berichtet Melanie Koll. Sie ist überzeugt, dass auch in Zukunft die Leute auf die Qualität der Bäckereien setzen werden. „Wir machen alles selbst. Den ganzen Tag wird frisches, warmes Gebäck produziert. Es ist wichtig, dass man auf die Qualität schaut, dann werden die Leute auch kommen.“

Das Brot „Lava“ wird gerne gekauft. Foto: zVg

Die Bäckerei Koll in ihren Anfängen. Foto: zVg

Daten & Fakten

Bäckerei Koll

Hauptplatz 3

2860 Kirchschlag

Telefon: 02646/2267

E-Mail: office@baeckerei-koll.at

Standorte: Kirchschlag (Bäckerei & Bistro Café), Aspang, Bernstein, Grimmenstein, Lanzenkirchen, Lockenhaus, Pitten, Wiesmath, Wiener Neustadt

Statement

Erich Panzenböck, WKNÖ, Bezirksstellenobmann, Wiener Neustadt Foto: Tanja Wagner

Unternehmen brauchen heute bestens ausgebildete Mitarbeiter. In unseren Lehrbetrieben wird dafür der Grundstein gelegt.