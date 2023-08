Wiener Neustadt Der letzte Handschuhmacher

Friedrich und Hermine Saik in ihrem Geschäft in der Fußgängerzone Neunkirchner Straße. Foto: Amelie Hofer

F riedrich Saik ist der letzte Meister des alten Handwerks der Handschuhmacherei in NÖ. Seit 1752 stellt die Familie Saik in Wiener Neustadt Qualitätshandschuhe aus Leder her.

„An guten Tagen will ich später ein Museum daraus machen", schmunzelt Friedrich Saik, dem das Geschäft „Handschuhe Saik" in der Neunkirchner Straße 2 gehört. Gegründet 1752 – der älteste Handwerksbetrieb Wiener Neustadts! Damals waren Handschuhe ein wichtiges Bekleidungsstück, doch auch Lederhosen habe seine Familie hergestellt, erzählt der Pensionist, der immer noch seiner Passion nachgeht. Sein Großvater Ernst Saik hat 1895 das Geschäft neu eingerichtet und noch heute ist es fast im Originalzustand erhalten. Friedrich Saik ist 1960 in die Lehre gegangen und hat 1975 das Geschäft mitsamt der Werkstatt übernommen. „Ich bin hier mit dem Handwerk aufgewachsen", erzählt er. Heute ist Friedrich Saik der letzte Handschuhmacher Niederösterreichs und einer der letzten ganz Österreichs. Einen Nachfolger hat er nicht. Wenn er seine Werkstatt eines Tages schließt, gibt es keinen Handschuhmacher mehr in NÖ. Doch vergessen werden soll das Handwerk nicht. Saik sammelt leidenschaftlich gerne die alten Werkzeuge und überlegt, aus der Werkstatt ein Museum zu machen. Die Presse, die aus dem 19. Jahrhundert stammt, verwendet er sogar heute noch für die Herstellung der Handschuhe. Eine Anekdote über das Zunftzeichen, welches das Geschäft anzeigt, hat der Handschuhmacher auch: „Der Handschuh über der Werkstatt hängt verkehrt herum", lacht er, „über dem Geschäft hängt er richtig, aber über der Werkstatt nicht. Aber das Aufhängen war ein großer Aufwand und als ich es bemerkt habe, war es schon zu spät. Jetzt sieht es so aus, als würde einen der Handschuh aufhalten wollen." Foto: privat Das Geschäft in der Wiener Neustädter Innenstadt um etwa 1920. Foto: privat Daten & Fakten Handschuhe SaikGeschäft: Neunkirchner Straße 22700 Wiener Neustadt Werkstatt: Domplatz 202700 Wiener NeustadtTelefon: 02622/22853