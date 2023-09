Hafnerei aus Tradition

Bereits 1906 wurde der Familienbetrieb in Wiener Neustadt sesshaft. „Davor war die Hafnerei ein Wandergewerbe. Damals ist man mit dem Rucksack von Arbeitsstätte zu Arbeitsstätte gezogen“, erzählt Rudolf Golobinjek. Gegen Kost und Logis wurden etwa in Schlössern und Herrenhäusern Kamine errichtet. Sein Urgroßvater legte mit dem Leiterwagen jeden Tag zu Fuß die Strecke zwischen Markt Piesting und Wiener Neustadt zurück. Der Großvater von Rudolf Golobinjek setzte dann auf Mobilität in Form von Fahrrädern. Die Firmenautos kamen erst viel später. In der Zwischen- und Nachkriegszeit produzierte die Firma auch Tonwaren.

Ab 1983 wurde das Unternehmen dann eine Zeitlang stillgelegt. „Ich habe die Firma 1992 wieder ganz neu aufgebaut“, so der Senior-Chef. Gestartet hat er mit zwei Mitarbeitern, im Laufe der Zeit hat sich der Betrieb vergrößert. Die Rudolf Golobinjek GmbH gehört somit zu den ältesten Hafnerbetrieben Österreichs und ist ein führendes Unternehmen im Fliesen-, Ofen- und Kaminofensektor. Vor fünf Jahren hat René Golobinjek die Firma übernommen und übt damit in der bereits neunten Generation dieses Handwerk aus. Was Rudolf Golobinjek so sehr an dem Gewerbe fasziniert? „Man kann schöne Dinge schaffen und am Ende des Tages das bewundern, was man geschaffen hat. Der Beruf ist kreativ und traditionsbehaftet.“

Im Jahr 2019 wurde der digitale Fliesenschauraum eröffnet: René Golobinjek und Rudolf Golobinjek, Ex-Landesrätin Petra Bohuslav, Landesinnungsmeister Franz Kubena, Sonja Zwazl (Wirtschaftskammer außer Dienst) und Bürgermeister Klaus Schneeberger. Foto: Schranz

Statement

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.