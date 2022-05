100 Jahre Firmentradition

Ein Familienunternehmen feiert Geburtstag – vor genau 100 Jahren machten sich Roman und Anna Lechner selbstständig und eröffneten eine Greißlerei. Es war der Beginn einer erfolgreichen Firmengeschichte, die heuer an allen Standorten gefeiert wird: am 4. Juni in Wiesmath, am 2. Juli in Hollenthon und am 6. August in Hochwolkersdorf.

Trotz der damals schwierigen Wirtschaftslage erfolgten nach der Gründung Schritt für Schritt Erweiterungen. Im Jahr 1939 die Verlegung des Geschäfts in die Hauptstraße und elf Jahre später der Eintritt von Hubert Lechner sen., Großvater des jetzigen, gleichnamigen Firmenchefs Hubert Lechner jun., in die Firma.

Über die Geschehnisse informiert die Firmenchronik: „Der 1. LKW (Chevrolet Unara) wurde angeschafft. Von den Bauern wurde die Frucht übernommen und nach Lichtenwörth in die Hofermühle gebracht und gegen Mehl eingetauscht“. Mit dem Eintritt der nächsten Firmengeneration – Hubert sen. und Helene Lechner – im Jahr 1965 nimmt das Unternehmen an Fahrt auf. Gehandelt wird jetzt mit Lebensmitteln, Gemischtwaren, Sand, Ziegel und Zement. Von so mancher Herausforderung dieser Zeit berichtet Juniorchef Hubert Lechner: „Die Arbeit damals war körperlich wesentlich anstrengender, weil noch nicht so viele Maschinen zur Verfügung standen. Die Ziegel wurden zum Teil noch händisch aufgeladen.“

Die damalige Greißlerei Roman Lechner (1965). Foto: zVg

Eine Erweiterung erfolgte 1971 mit dem Ankauf eines Grundstücks für einen Lagerplatz und eine Lagerhalle. Warum dies wichtig war und ein großes Warenlager auch jetzt noch notwendig für die Entwicklung der Firma ist, hat ihre Gründe: „Die Kunden kennen das Angebot, wissen genau, welches Produkt sie wollen. Wenn sie dieses nicht gleich bekommen, steigen sie ins Auto und fahren ins nächste Geschäft“. Das 1989 übernommene Taxi- und Mietwagengewerbe ist ein weiteres Standbein. Und wie Hubert Lechner verrät, ist das Fahren auch eine oft willkommene Unterbrechung des Alltags hinter dem Schreibtisch.

Mit Hubert und Anneliese Lechner übernahm 1994 die nächste Generation den Betrieb. In ihre Zeit fallen vor allem die Übernahme des Sparmarktes im ehemaligen Kaufhaus Hackl und die Erweiterung des Lagerplatzes. Die Jahrtausendwende war der Zeitpunkt, als Hubert Lechner junior in die Firma eintrat und sich um den Verkauf von Baustoffen kümmerte. Ein wichtiges Projekt der Firma war in den folgenden Jahren die Nahversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln.

Neben Wiesmath ermöglichte das Familienunternehmen jetzt auch in Hochwolkersdorf und Hollenthon einen Einkauf im Ort. Für die im Jubiläumsjahr geplante Hallenerweiterung auf 2.600 m² und die Erweiterung der Lagerfläche auf ca. 18.000 m² sind jetzt Hubert jun. und Karin Lechner verantwortlich, die die Lechner GmbH 2017 und die ADEG Märkte 2019 übernahmen.

