110 Jahre A.J. Kuderna

Das Papierfachgeschäft A.J. Kuderna am Hauptplatz gehört seit jeher zum Stadtbild von Wiener Neustadt. Die Geschichte des Unternehmens geht auf über 110 Jahre zurück. 1887 übernahm Josef Kuderna eine Papierhandlung in Wiener Neustadt. 1913 wurde daraus die Firma A.J. Kuderna.

Nach der Gründung eröffnete das Hauptgeschäft am Hauptplatz 33, welches bis heute weiterhin besteht. Gleichzeitig folgte die Eröffnung der Buchbinderei in der Kollonitschgasse. Josef Kudernas Söhne traten 1921 in die Firma ein und bauten sie mit Filialgründungen in der Wiener Straße und der Herzog-Leopold-Straße weiter aus. „Alle Filialen, außer die in der Wiener Straße, wurden leider durch den Zweiten Weltkrieg stark beschädigt“, erzählt Chef Rudolf Kuderna. 1949 konnte der Betrieb am Hauptplatz wieder aufgenommen werden.

Der Handel wuchs stetig und so musste das Geschäft 1968 in die Kollonitschgasse umgesiedelt werden. 1985 wurde die Filiale in der Wiener Straße geschlossen: Ein Jahr später baute man die Verkaufsfläche am Hauptplatz auf zwei Etagen aus.

1985 trat der jetzige Chef Rudolf Kuderna in die Firma ein und leitete diese mit seinem Vater. Als Letzterer 1993 in Pension ging, übernahm Rudolf Kuderna den Betrieb als Einzelfirma mit Unterstützung seiner Schwester Elisabeth: „Das heißt, ich feiere dieses Jahr mein eigenes 30-Jahr-Jubiläum“, erkannte Kuderna während des NÖN-Gesprächs.

Neupositionierung und Sortimenterweiterung

„Der allgemeine Wirtschaftswandel machte es notwendig, die Firma neu zu positionieren“, so Kuderna. Daher wurde der Standort an der Kollonitschgasse geschlossen und die ganze Aufmerksamkeit auf das Hauptgeschäft gelegt. Das Sortiment umfasst elegante Schreibgeräte, exklusive Lederwaren, modische Papeterie und saisonale Angebote. „Kundenzufriedenheit und Service sind bei uns das oberste Ziel. Und das gelingt uns nun schon seit über 110 Jahren“, kann Kuderna stolz sein.

