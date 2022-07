Beliebtes Brot seit Jahrzehnten

Der Ursprung der Bäckerei Statzinger liegt in Pottendorf. „Alles begann mit der Heirat zwischen den Familien Tinhof und Statzinger. Beide hatten Bäckereien und so wurde aus zwei Bäckereien eine“, lässt Andrea Statzinger – seit 2016 führt sie die Bäckerei in dritter Generation – die Vergangenheit Revue passieren.

1940 zog es die Bäckerei Statzinger von Pottendorf nach Lichtenwörth. Am Hauptplatz 9 versorgen Andrea Statzinger und ihr Team ihre Kunden mit frischen Backwaren. Doch nicht nur in Lichtenwörth kommt man in den Genuss der Statzinger-Backwaren. Denn über die Jahre wurde man größer, so gibt es mittlerweile insgesamt sieben Stand orte. In Wiener Neustadt, Eggendorf, Zillingdorf und Pöttsching kann man ab den frühen Morgenstunden frisches Gebäck in bewährter Statzinger-Qualität kaufen.

Regionalität steht an erster Stelle

Neben Semmeln, Käsestangerln, Kipferln und vielem mehr gibt es ein Produkt, das seit jeher in den Regalen liegt. „Unser Markenzeichen ist von Beginn an unser Brot. Alles andere kam nach und nach hinzu“, sagt Statzinger im NÖN-Gespräch. Wichtig ist ihr vor allem, dass alle Waren mit Zutaten aus der Region hergestellt werden. „Regionalität ist mir ein großes Anliegen. Das Mehl kommt zum Beispiel direkt von der Mühle im Ort“, erzählt die Bäcker- und Konditormeisterin.

Der Arbeitstag startet für den ersten Mitarbeiter um 0.30 Uhr, danach kommen nach und nach die Bäcker, arbeiten in Schichten weiter: „Die Leute wollen frischgebackene Ware, dementsprechend früh muss gestartet werden.“ In Lichtenwörth öffnet die Bäckerei dann um 5.30 Uhr.

Für Andrea Statzinger ist das Handwerk des Backens etwas Schönes, „weil man sieht, was daraus wird. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf.“ Sehr wichtig ist der 50-Jährigen die Nähe zu ihren Kunden: „Man kennt sich untereinander und viele sehe ich beispielsweise auch aufwachsen. Ich könnte nicht von einem auf den anderen Tag einfach zusperren und all die Leute nicht mehr sehen.“

