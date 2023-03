Ein Haus mit Buch-Geschichte

Viele Geschäfte gehören einfach zur Wiener Neustädter Innenstadt dazu. Eines davon befindet sich in der Wiener Straße 3 und ist seit 1789 Anlaufstelle für zahlreiche Bücherwürmer.

„1932 hat mein Großvater Karl die dortige Buchhandlung Folk gekauft, daraus wurde dann Bücher Thiel. Leider verunglückte er bei einem Reparaturversuch der Dachziegel und meine Großmutter Linda führte den Betrieb dann weiter“, erzählt Ute Thiel, jetzige Geschäftsführerin der familieneigenen Buchhandlung. Übernommen hat das Geschäft 1976 Papa Heinz, der mit seiner Frau und Mama Margit weiterhin zum Team gehört. Ute Thiel hat zwar ihr Jus-Studium abgeschlossen, kam aber dann doch zu ihren Wurzeln zurück: „Ich bin in der Buchhandlung auf- und dann auch hineingewachsen. Es hängt mein Herz dran.“ Seit Mitte der 2000er führt sie die Buchhandlung in dritter Generation.

Getan hat sich seit der Übernahme 1932 einiges in dem Geschäft. „Jahrzehntelang hatten wir nur das Erdgeschoß als Verkaufsfläche“, blickt Papa Heinz zurück. „Ich weiß noch genau, dass man damals hineinkam und eigentlich nur Menschen sah, gerade an den Einkaufssamstagen vor Weihnachten war sehr viel los“, erinnert sich Ute Thiel. In den 80ern wurde dann der erste Stock als Erweiterung umgebaut und 2000/2001 kam auch der oberste Stock dazu: „Ganz oben befinden sich der Flohmarkt und unser Antiquariat.“ Und so kam es, dass Bücher Thiel mit 300 Quadratmetern Verkaufsfläche zu den größten privaten Buchhandlungen Österreichs zählt.

Außer der schrittweisen Erweiterung hat sich in der Buchhandlung Thiel aber nicht viel verändert, denn Beratung steht weiterhin an erster Stelle. „Wir suchen für unsere Kunden die besten Sachen heraus und können sie dann im Geschäft anbieten“, sagt Thiel. Neben Romanen, Sach-, Kinderbüchern oder Krimis gibt es auch ein breites Angebot an regionalen Büchern: „Der Bereich geht sehr gut. Wir haben vieles zur Stadtgeschichte von Wiener Neustadt oder Bücher aus der Buckligen Welt.“ Es gibt somit alles, was das Bücherherz begehrt.

