Ein Hotel im Herzen der Stadt

Der Name ist Programm, denn zentraler geht es nicht: Seit 1908 ist das Hotel Zentral auf dem Wiener Neustädter Hauptplatz zu finden. Im Jahr 1962 kam das Hotel in den Besitz der Familie Schwartz, damals wurde es von Josef Schwartz gekauft. Dringend notwendige Renovierungen wie Heizung, Lift, Dach oder Fassade wurden mit persönlichem Fleiß und Einsatz der ganzen Familie bewerkstelligt.

1980 übernahm Sohn Günter Schwartz das Hotel, seit 2015 führt seine Tochter Eva-Maria Holzbauer-Schwartz den Traditionsbetrieb. 42 Zimmer stehen in dem Drei-Sterne-Hotel zur Verfügung, das laufend modernisiert wird. Seit heuer findet sich auch ein Post-Partner im Erdgeschoß. „Die Gäste schätzen an uns, dass sie mitten in der Innenstadt sind und gleich bummeln, einkaufen oder essen gehen können. Natürlich ist es von hier auch nicht weit nach Wien oder zu Ausflugszielen in Niederösterreich oder ins Burgenland“, weiß Eva-Maria Holzbauer-Schwartz.

Und obwohl sich die Herkunft der Hotelgäste über die Jahrzehnte geändert hat („Früher kamen viele auf Bemühen meines Vaters aus Frankreich“, erzählt die Hotelchefin), gibt es doch noch viele Stammgäste: „Wir haben eine Reisegruppe, die sich jedes Jahr schon auf bestimmte Marktstände am Hauptplatz freut, um dort einkaufen zu können.“

In den vergangenen Jahren habe es in der Stadt einen spürbaren Aufschwung im Tourismus gegeben, etwa um die Stadt zu besichtigen, aber auch aus dem Gesundheits- und Seminarbereich. „Viele kommen auch mit dem Rad zu uns nach Wiener Neustadt, da hat es einen echten Boom gegeben“, freut sich Eva-Maria Holzbauer-Schwartz.

