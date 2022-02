Fast 100 Jahre Geschichte

Den Namen Partsch kennt in der Region Wiener Neustadt jedes Kind. Denn tausende von Schülern werden auf ihrem Weg in die Schule von Bussen der Partsch-Verkehrsbetriebe gefahren – und das seit Jahrzehnten.

Bereits 1923 startete Firmengründer Maximilian Partsch mit dem „periodischen Personentransport mittels Automobilen“, 1963 folgte die Eröffnung der Mercedes-Benz-Vertragswerkstätten in der Trostgasse – bis heute der Hauptsitz des Unternehmens. 1995 eröffnete eine zweite Niederlassung in Neunkirchen.

Die Geschicke lenkte dabei über Jahrzehnte Ignaz Partsch (2011 verstorben), der mit der Eröffnung eines eigenen Autohauses 2006 und dem damit verbundenen Einstieg in den Autohandel einen weiteren Meilenstein setzte. In Folge wuchs das Unternehmen unter Geschäftsführer Johann Jägersberger (seit 2007) kontinuierlich weiter, seit 2015 wird er von Thomas Ernst als Co-Geschäftsführer unterstützt.

Es folgten Verkehrsbetriebe in Mannersdorf und Eisenstadt, der Neubau des Autohauses in der Wohlfahrtgasse (2009) in Wiener Neustadt und die Übernahme des Autohauses Mayerhofer (2020). Damit verbunden war auch ein Ausbau der Markenvielfalt, sowohl im Service- als auch im Verkaufsbereich. Mittlerweile umfasst das Portfolio der Firma Partsch die Marken Mercedes-Benz, Jeep, Subaru, Fiat, Fiat Professional, Honda und Abarth auf Verkaufsseite, werkstättenseitig kommen noch Lancia, Chrysler, Dodge, Smart, Omniplus und Mitsubishi Canter dazu.

Die vier Geschäftsfelder konzentrieren sich auf Autohandel, Vertragswerkstätten, Karosserie- und Lackzentrum und die Verkehrsbetriebe. Im Sommer 2021 wurde der Spatenstich für einen weiteren Meilenstein vorgenommen. Im Industriegelände Bad Fischau-Brunn entsteht ein LKW- und Transporterzentrum mit Werkstätte, Verkaufsraum und riesiger Freifläche.

Ab Mitte Mai werden hier alle LKW- und Transporteraktivitäten konzentriert. Alleinverantwortlich für die Geschicke des Autohauses wird dann Thomas Ernst sein. Johann Jägersberger tritt mit Ende April in den Ruhestand.

