Qualität als Erfolgsgeheimnis

Konditormeister Heinz Ferstl kennt das Geheimnis des Erfolges: „Qualität ist die wichtigste Zutat“. Und der Erfolg reicht immerhin schon mehr als 100 Jahre zurück. Großvater Karl Ferstl kehrte im März 1913 nach Wanderjahren als Konditorgeselle durch die Schweiz und Luxemburg nach Wiener Neustadt und in seinen ehemaligen Lehrbetrieb, die Konditorei Aulich, zurück.

Sein Lehrherr Heinrich Aulich machte ihm das Angebot, den Betrieb zu übernehmen, und Karl Ferstl begründete mit der Übernahme dieser Konditorei die Geschichte der Café-Konditorei Ferstl am Wiener Neustädter Hauptplatz. 1963 übernahm Sohn Karl Ferstl jun. als damals jüngster Konditormeister Österreichs den Betrieb und sicherte den Aufstieg der Café-Konditorei zum ersten Haus am Platz. Mittlerweile führt Heinz Ferstl das Unternehmen bereits in dritter Generation.

Konditormeister Heinz Ferstl führt den Traditionsbetrieb in dritter Generation. Foto: NOEN

Was viele nicht wissen: Noch heute werden Rezepte aus den Anfängen in der hauseigenen Konditorei verwendet – etwa für die „Jubiläumstorte“, die 2013 zum 100-jährigen Bestehen kreiert wurde und mittlerweile die Lieblingsmehlspeise der Gäste ist.

Ebenfalls sehr wichtig für das Traditionsunternehmen ist die Regionalität der Produkte. So kommen etwa die Eier aus Lanzenkirchen (Eierhof Stocker), der Kaffee von der Rösterei Cult-Caffè aus Ybbs an der Donau oder der Honig von Karl Ferstl jun., der unter die Imker gegangen ist.

Qualität ist aber auch beim Personal (23 Mitarbeiter) wichtig. Und Heinz Ferstl sagt stolz: „Die meisten sind seit vielen Jahren dabei und uns auch während der Pandemie erhalten geblieben.“

