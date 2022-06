Sechste Generation am Werk

Es war zur Zeit der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, als vor 138 Jahren das Hotel Post – Hönigwirt eröffnet wurde. Bis auf Modernisierungen und Bedarfsanpassungen ist das Gebäude bis heute erhalten geblieben. Zwischenzeitlich wurde auch eine Tankstelle sowie eine Metzgerei betrieben, und ein Dentist hatte im Haus seine Ordination.

Seniorchef Fritz Hönig mit der Speisekarte, die inzwischen viel mehr Informationen bietet. Foto: Franz Stangl

Die Geschichte des Traditionshauses begann eigentlich in Baden bei Wien: Anton und Elisabeth Hönig betrieben ein Gasthaus in der Antonsgasse. Warum sie das Gasthaus 1860 verkauften und samt ihrem 16-jährigen Sohn nach Kirchschlag zogen, ist nicht überliefert. Hier pachteten sie den Gasthof Zum Schwarzen Adler und kauften 1873 das danebenliegende „Benifizianten-stöckl“.

Sohn Alois ließ es abreißen und erbaute 1884 an dieser Stelle das jetzige, für damalige Verhältnisse großzügig dimensionierte Hotel Post. Dessen Sohn Alois mit seiner Frau Anna übernahmen es 1908 in 3. Generation und betrieben es bis zu seinem Tod 1928. Von da an führte es seine Frau mit Sohn Karl bis nach dem 2. Weltkrieg weiter. Im Jahr 1948 übernahmen Otto und Siegfrieda Hönig den beschädigten Gasthof und bewirtschafteten ihn bis 1980. Von da an bestimmten der jetzige Seniorchef Fritz und Seniorchefin Christa Hönig das Geschick des Traditionshotels.

Speisekarte im Wandel der Zeit

Es war eine Zeit, in der sich vieles von heute unterschied. Fritz Hönig erinnert sich: „Früher war eine Metzgerei dabei, da wurde gewurstet und geräuchert. Fleisch, aber auch Innereien wie Nierndl, Leber, Hirn oder das Kalbsbries waren etwas Exklusives. Verlangt werden sie jetzt noch immer – nur anbieten muss man sie“. Die Speisekarte war an die weit niedereren Einkommen angepasst: „Es waren einfachere und billigere Gerichte gefragt, weil die Leute nicht soviel Geld hatten“. Ausschlaggebend für diese Finanzschwäche war seiner Meinung nach die Nähe zu der ungarischen Grenze: „Jetzt sind die Grenzen offen, die Mobilität hat sich geändert. 80 Prozent der Gäste sind von außerhalb“.

Das alte Gasthaus mit Tankstelle, die jetzt durch eine zeitgemäße E-Tankstelle ersetzt wurde. Foto: zVg

Eine für die 50er- bis 70er-Jahre typische Gästegruppe, die „Sommerfrischler“ gibt es dagegen kaum mehr. Ebenso spielt sich in der Gaststube jetzt so manches anders ab: „Früher ist sehr viel Karten gespielt worden“. Und auch die Gesprächsthemen sind andere: „In den 50er- und 60e-Jahren ist noch viel über den 2. Weltkrieg diskutiert worden“. Zum Schluss verrät Fritz Hönig, wo jetzt der Schuh drückt: „Der Personalmangel ist zur Zeit das größte Problem. Da muss das Image des Berufs gehoben werden“. Inzwischen kümmern sich die Juniorchefs Christoph und Ilona Hönig um die Wünsche der Gäste sowie den Fortbestand des Hotels, und mit deren Kindern Alexander, Franziska und Johannes steht bereits die 6. Generation in den Startlöchern.

www.hotel-post-hoenig.at

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ