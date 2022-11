Tief in Gemeinde verwurzelt

Die erste urkundliche Erwähnung, dass die Familie Halbwax Gäste mit Qualitätsgerichten verköstigt, ist aus dem 17. Jahrhundert – damals noch unter einem anderen Namen, wie Florian Halbwax verrät. Auf einer alten Postkarte (siehe Foto rechts) liest man „Gasthaus St. Florian“ in großen Buchstaben auf dem Gebäude.

„Unser Gasthaus befindet sich seit dem 17. Jahrhundert am gleichen Standort in Lichtenwörth. 1865 wurde es dann in Halbwax umbenannt“, erzählt Florian Halbwax im NÖN-Gespräch.

Geführt wird der Familienbetrieb bereits in der siebenten Generation. Zu den neun Mitarbeitern und einigen Aushilfen kommen noch vier Familienmitglieder hinzu, darunter auch Oma Elfriede, die mit 89 Jahren immer noch mithilft: „Meine Oma sitzt unter anderem immer noch in der Küche und schneidet Zwiebeln.“

Was über die Jahre gleich blieb? „Wir sehen uns auf alle Fälle als Dorfwirt“, sagt Halbwax. Das Dorfleben ist ihnen wichtig und so sind sie auch wichtig fürs Dorfleben: „Wir haben schon seit Jahren den Stammtisch der Feuerwehr, des Jagdvereins oder auch den Burschenklub bei uns.“

Regionalität schon immer dabei

Dass das Gasthaus Halbwax ein fixer Bestandteil von Lichtenwörth ist, spiegelt sich auch im Menü wider. „Regionalität war für uns schon immer da. Wir bekommen unser Gemüse vom Bauern, unser Fleisch kommt ebenfalls aus dem Ort und das Wild bekommen wir durch den Jagdverein“, erklärt er.

Ebenfalls gut aufgestellt ist der Weinkeller, wie Halbwax verrät. „Wir betreiben das sehr und wollen dadurch etwas Weinkultur in den Dorfwirt bringen“, so Florian Halbwax.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ