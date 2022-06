Tradition seit 1857

1857 legte Johann Kozich den Grundstein für den Rauchfangkehrerbetrieb Kozich – und seitdem ist der Familienbetrieb standorttreu an der Hauptstraße 50 in Ebenfurth zu finden.

„Ich kann gar nicht glauben, dass es uns jetzt schon so lange gibt“, sagt Désirée Kozich bei einem Blick auf das Gründungsjahr. Seit 2019 leitet sie die Firma – bereits in fünfter Generation und als erste Frau. „Ich habe ein paar Jahre als Hortleiterin gearbeitet, aber da hat das Arbeitsklima dann einfach nicht mehr gepasst“, gibt sie Einblick in ihre berufliche Laufbahn.

2012 entschied sie sich dann, in die Fußstapfen ihres Papas, Walter Kozich, zu treten. Mittlerweile ist die 33-Jährige seit zehn Jahren Rauchfangkehrerin und wie ihr Vater Rauchfangkehrermeister. Stolz darf sich der Berufsstand zum UNESCO- Weltkulturerbe zählen.

Das Team der Firma Kozich besteht seit jeher aus zwei bis drei Mitarbeitern. Lehrlinge werden im Betrieb ausgebildet und dann auch übernommen. „Derzeit haben wir ein junges Team, wir sind stark aufgestellt und halten zusammen“, erzählt Kozich.

Die Arbeit ist über die Jahre gleichgeblieben, wobei man seit einigen Jahren auch viel Zeit in Beratung und Aufklärung steckt: „Die Kunden wollen unter anderem wissen, wie man effizienter heizen kann, was man benötigt“, meint Walter Kozich. Auch ein möglicher Blackout und der Ukraine-Krieg sind derzeit Themen.

Persönliche Bindung zu den Kunden

„Wir sind auch ein bisschen eine Seelsorge für die Leute. Viele kennen uns ja schon jahrelang. Viele haben mich aufwachsen sehen“, sagt Désirée Kozich. „Ich hab immer mit den Leuten Schmäh geführt, das hat einfach dazugehört“, schwelgt der pensionierte Walter Kozich in Erinnerungen. „Wir wachsen mit unseren Kunden mit. Stehen in direktem Kontakt mit ihnen. Das ist der Vorteil als Landrauchfangkehrer“, so die beiden unisono.

Und ebenso wichtig: „Einteilung ist das halbe Leben“, wie Walter Kozich meint. Der Terminplan für das ganze Jahr steht zu Jahresbeginn fest, „so weiß ich, wo ich am Ende stehe und ich kann mir flexibel andere Termine ausmachen“, sagt Désirée Kozich.

