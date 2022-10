Von der Kaiserzeit bis in die Moderne

Das Jahr 1898 – in Wien regiert Franz Joseph I. über einen Vielvölkerstaat, das erste Automobil hat in Österreich erst wenige Jahre zuvor den Beginn eines neuen Zeitalters eingeläutet. In Bad Fischau (damals noch getrennt von der Nachbargemeinde Brunn an der Schneebergbahn) nimmt Schlossermeister Rudolf Hauke den Betrieb auf.

Und auch knapp 125 Jahre später wird am Standort in der Windbachgasse dieses altehrwürdige Handwerk im Familienbetrieb ausgeübt. Rudolf Hauke wurde 102 Jahre alt, als er starb, war er der älteste Bewohner des Bezirks Wiener Neustadt.

Seine Söhne Rudolf und Hermann Hauke senior trugen den Meisterbetrieb in die nächste Generation, Letzterer gab in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg die Schlagzahl vor – unterstützt von seinem Neffen, Rudolf Hauke. Seit 1989 führt Hermann Hauke junior den Familienbetrieb. Und dabei verbindet er die traditionellen Werte und die handwerklichen Elemente mit seiner eigenen künstlerischen Prägung und ästhetischen Philosophie.

Die Schlosserei Hauke setzt Metall in der Architektur fachgerecht, handwerklich und gestalterisch anspruchsvoll ein, der Fokus liegt dabei auf projekt- und kundenspezifischen Sonderkonstruktionen. Die Werke der Schlosserei prägen auch das lokale Ortsbild – die „Tuba“ vor der Bad Fischauer Musikschule sowie die zwei Skulpturen auf dem neu gestaltenden Hauptplatz sind aus der Werkstätte und dem Atelier in der Windbachgasse.

Die Familientradition wird auch in der neuen Generation weitergeführt. Schlossermeister Ulrich Hauke, unterstützt von Tillmann Hauke, sind im Familienbetrieb engagiert.

