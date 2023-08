Elektrotechnik vor Ort

Seit 55 Jahren gibt es in Opponitz einen Elektriker. 1967 eröffnete Leopold Kölbel im Erdgeschoß seines Wohnhauses ein Geschäft für Weißware. 2002 übernahm sein Sohn Georg Kölbel den Betrieb, sein jüngerer Bruder Alexander Kölbel arbeitet seit 2005 im Betrieb und ist seit 2020 als zweiter Geschäftsführer beteiligt. Mit Katharina Kölbel ist seit 2019 nun auch die dritte Generation im Familienunternehmen tätig. 1998 erweiterte man das Sortiment um Braunware, seit 2006 zählen auch der Bau und die Installation von Photovoltaik-Anlagen in sämtlichen Varianten zu den Geschäftsfeldern. Heute ist Elektro Kölbel außerdem ein führender Anbieter für SmartHome-Lösungen, Notstromgeneratoren, autarke Energiesysteme und mehr. Der Familienbetrieb ist außerdem Hermes- Partner und auch für etwaige Reparaturen der richtige Ansprechpartner in der Region.Spezialist für Photovoltaik, Elektrogeräte und mehrDem 2020 verstorbenen Firmengründer Leopold Kölbel war es ein großes Anliegen, Elektro Kölbel als Nahversorger für Elektrotechnik in Opponitz aufzubauen, wie seine Gattin Irmtraud Kölbel erzählt. Regionalität und Nachhaltigkeit sind nach wie vor wichtige Themen für den Betrieb, der seit 2005 auch natürliche Putzmittel der Firma Pach vertreibt. „Heute ist es uns besonders wichtig, nachhaltig zu wirtschaften, sei es im Bereich Erneuerbare Energien oder bei Reparaturen“, meint Geschäftsführer Georg Kölbel.

Von Anfang an lag Elektro Kölbel zudem das Thema Ausbildung am Herzen. Derzeit werden vier Lehrlinge ausgebildet. Für einen weiteren Lehrplatz im Bereich Elektrotechnik wird derzeit dringend noch jemand gesucht. „Unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen die Kollegenschaft, das abwechslungsreiche Betätigungsfeld und wir würdigen ihren wertvollen Einsatz für unseren Betrieb“, sagt Bianca Kölbel, die ihren Gatten im Familienbetrieb unterstützt.

Dieses Bild zeigt das Geschäftslokal in Opponitz vor dem 2012 durchgeführten Umbau. Foto: Elektro Kölbel

Elektro Kölbel KG1967 gegründet, in zweiter GenerationHauslehen 1093342 OpponitzTelefon: 07444/7251Mail: office@elektro-koelbel.atWeb: elektro-koelbel.at

Öffnungszeiten:8 bis 12 und 14 bis 18 UhrMi. und Sa. 8 bis 12 Uhr

