Spezialist für Motorgeräte

Hedwig Jelinek eröffnete 1976 in der Weyrerstraße in Waidhofen, am Standort des ehemaligen Sägewerks Lehrl, eine Motorsägenhandlung. Gemeinsam mit ihrem Mann Ernst baute sie den Betrieb im Laufe der Jahre weiter aus und erweiterte das Sortiment, zuerst um Rasenmäher, dann um immer mehr motorbetriebene Geräte.

1996 übernahm Sohn Jörg den Familienbetrieb und übersiedelte 2008 an den heutigen Standort in Rosenau. Mit Jakob ist nun bereits die dritte Generation im Unternehmen tätig und auch sein Bruder Jeremia plant in das familieneigene Unternehmen einzusteigen.

Jelinek Maschinen ist heute ein führender Anbieter von Motorgeräten aller Art sowie Importeur und Großhändler für verschiedene Spezialmaschinen wie zum Beispiel Grabenfräsen oder Trommelmäher für ganz Österreich. „Wir setzen auf Qualität bei der Beratung“, erzählt Inhaber Jörg Jelinek. „Wir führen hochwertige Marken, die auch eine gewisse Beratung verlangen. Diese bieten wir gerne kostenlos und unverbindlich an und auch nach dem Kauf stehen wir als Ansprechpartner für unsere Kundinnen und Kunden zur Verfügung.“

Eingehende Beratung und Nachbetreuung

Die Nachbetreung beinhaltet auch Reparaturen, die von dem zehnköpfigen Werkstättenteam professional durchgeführt werden. „Wenn man bei uns ein Gerät kauft, kann man das auch jederzeit zur Reparatur bringen. Da setzen wir auf Kundendienst“, meint Jelinek.

Auch im Bereich der selbstmähenden Rasenmäher ist der Betrieb für beste Beratung und Kundenservice bekannt. Das beinhaltet unter anderem Grundstücksbesichtigungen sowie Beratung und Hilfe bei der Verlegung.

Seit 2008 bildet Jelinek Maschinen Lehrlinge aus, hauptsächlich im Bereich Landmaschinentechnik, aber auch im Verkauf. Derzeit ist man wieder auf der Suche nach einem Lehrling für Landmaschinentechnik.

Daten & Fakten

Jelinek Maschinen e.U.

1976 gegründet, geführt in zweiter Generation

Gewerbepark 1

3332 Rosenau/Sonntagberg

Telefon: 07448/26027

Web: jelinek-maschinen.at

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr

Samstag 8 bis 12 Uhr (März bis Juli)

Statement

Gottfried Pilz, WKNÖ, Bezirksstellenobmann, Amstetten Foto: Tanja Wagner

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.