Brauerei setzt auf Regionalität

Seit fünf Generationen wird die Privatbrauerei Zwettl von der Familie Karl Schwarz geführt. Sie zählt zu den Leitbetrieben des Waldviertels und gehört zu den erfolgreichsten Privatbrauereien des Landes. Wenn Tradition und moderner Unternehmergeist zusammenspielen, ist das eine gute Grundlage für Erfolg. Kommen ein idealer Standort und die besten Mitarbeiter dazu, kann daraus eine große Erfolgsgeschichte werden – wie die der Privatbrauerei Zwettl.

Die gelebte Verantwortung der Eigentümerfamilie für Umwelt und Gesellschaft sind wichtige Ankerpunkte. Eine Vielzahl an Möglichkeiten und Perspektiven im Unternehmen machen Zwettler zu einem beliebten Arbeitgeber – was auch anonym durchgeführte Mitarbeiterbefragungen bestätigen.

„Unsere Mitarbeiter sind Garant für Erfolg“

Echte Wertschätzung, offener Umgang miteinander, ein familiäres Klima mit starkem Wir-Gefühl und Teamspirit sind gelebte Unternehmenskultur. Auch die Freude an der Arbeit ist ein wichtiger Faktor – und das spürt man: beim Service, bei der Beratung, beim Umgang miteinander, beim Kontakt mit Kunden und Geschäftspartnern. „Unser Mehrwert sind attraktive Arbeitsplätze in einer Branche, zu der jede und jeder Bezug hat und in der Mitarbeiter entsprechend wertgeschätzt werden“, weiß Eigentümer Karl Schwarz.

Die Zufriedenheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter stehen an oberster Stelle. Betriebsausflüge, regelmäßige Firmenfeiern, freie Getränke, Obst sowie Kaffee im Betrieb, hochwertige Dienstkleidung, vergünstigte Getränke für zu Hause und vieles mehr spricht für Zwettler. Um die Gesundheit der Mitarbeiter zu unterstützen, wurde im Jahr 2020 mit der betrieblichen Gesundheitsförderung unter dem Motto „Wir b(r)auen auf Gesundheit“ gestartet. Hier bekommen sie — unterstützt durch Profis über die eigene Unternehmensapp — regelmäßig Tipps und Unterstützung zu den Themen Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit. Informationen sowie Stellenangebote findet man unter www.zwettler.at/info/karriere.